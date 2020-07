VENEZIA Il commissario delegato per i danni dell'acqua alta e sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, ha firmato il decreto con il quale è stato approvato il progetto definitivo per i lavori di ripristino, opere edili e di falegnameria nell'isola di Pellestrina, la più colpita dalla mareggiata del 12 novembre scorso che ha sommerso anche gran parte della città storica sfiorando una marea di 1,9 metri.

Gli interventi, del valore di 1,8 milioni di euro, saranno finanziati con il secondo stralcio del piano per il ripristino dei danni dell'acqua alta. Riguardano ripristini urgenti su viabilità, fognature e muri di sponda, sia a Pellestrina che al Lido, con il rialzo e l'impermeabilizzazione del muretto di separazione tra la banchina e l'abitato dell'isola.

«Si tratta di un secondo stralcio - precisa il sindaco Brugnaro - rispetto a quanto già attuato nell'ambito del piano emergenziale, che permetterà di mettere al riparo l'isola da eventuali ulteriori acque alte eccezionali e che si integrerà con l'importante intervento relativo al sistema di pompe e di protezione, finanziato grazie ai 900 mila euro donati alla Città e frutto della generosità di tanti italiani che hanno aderito alla raccolta fondi», conclude il primo ciottadino di Venezia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA