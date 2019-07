CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

A PALAZZOVENEZIA A suo modo, è finita un'epoca: quella di Alessandra Moretti a Palazzo Ferro Fini. Dopo l'addio della vicentina al Consiglio regionale in conseguenza dell'elezione al Parlamento europeo, ieri è stata sancita anche la cancellazione del suo nome e del suo cognome dal gruppo che era stato costituito dopo il 31 maggio 2015. D'ora in avanti la formazione Alessandra Moretti Presidente, infatti, si chiamerà Civica per il Veneto. L'ANNUNCIOA dare l'annuncio sono stati il capogruppo Franco Ferrari e la consigliera Cristina Guarda,...