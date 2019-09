CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

A MISURINAVENEZIA Da qualche giorno nell'aria circola la voce, alimentata via social e tivù dallo scrittore Mauro Corona, secondo cui l'istituto anti-asma Pio XII di Misurina a fine anno chiuderebbe per diventare «un Grand Hotel», in vista dei Mondiali di sci alpino e delle Olimpiadi Invernali. «Balle paurose», le ha definite ieri il governatore Luca Zaia, ritenendole tanto tossiche quanto i veleni che causano le patologie respiratorie ai piccoli pazienti del centro di eccellenza di Auronzo di Cadore, uno dei quattro nel mondo a godere di...