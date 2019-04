A Marghera le super bobine per creare energia pulita

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

ENERGIAMESTRE La fusione nucleare passa anche per Porto Marghera, l'area industriale in riva alla laguna di Venezia. È la reazione che permette alle stelle di brillare senza produrre anidride carbonica o altri inquinanti, ma solo energia praticamente eterna, gratuita e pulita: un sogno antico sempre più vicino a diventare realtà. Per quanto riguarda Porto Marghera sembrava destinato a rimanere solo un sogno da quando, ad aprile dell'anno scorso, la commissione dell'Enea aggiudicò la realizzazione e la gestione della Dtt (Divertor Tokamak...