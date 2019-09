A cavallo per il viticoltore eroico

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL RICORDOFARRA DI SOLIGO (TREVISO) Le prime parole di Innocente Nardi a Baku, quando le colline trevigiane diventarono patrimonio dell'Unesco, furono per Andrea Bortoin. «Questo traguardo è tutto dedicato a te, Andrea. E agli uomini che come te hanno creduto nella bellezza delle nostre rive, fino a sacrificare la propria vita». Il presidente del Consorzio Docg, con le lacrime agli occhi, ricordò, nel luglio scorso uno dei viticoltori eroici più appassionati, Andrea Bortolin, mancato nel 2018 a 41 anni per un incidente sui pendii di Farra...