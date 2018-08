A4, incendio distrugge i container della terza corsia

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LATISANA Un incendio di vaste dimensioni ha distrutto ieri pomeriggio 24 moduli abitativi, 23 postazioni di lavoro e una decina di auto all'interno del campo base del cantiere per la costruzione del Terzo Lotto Alvisopoli - Gonars della Terza corsia, lungo l'autostrada A4, Trieste-Venezia. Gli uffici, ospitati in una sorta di compound, erano occupati da ingegneri, periti, geometri e tecnici degli impianti di Autovie Venete. Le fiamme sono divampate inizialmente sul lato ingresso uffici durante la pausa pranzo per cui all'interno dei moduli non...