UDINE Da oggi a sabato chiuso agli automobilisti lo svincolo di San Giorgio in Nogaro dell'autostrada a A4. È iniziato infatti il rush finale per rendere percorribili a tre corsie anche gli ultimi cinque chilometri (che vanno dal comune di Castions di Strada allo svincolo di San Giorgio di Nogaro in provincia di Udine) dei trenta complessivi del cantiere dell'autostrada A4 Alvisopoli Nodo di Palmanova. Uno dei primi interventi, e tra i più complessi, riguarda il raccordo tra le rampe del casello di San Giorgio di Nogaro e il tratto autostradale di prossima costruzione.

Per questo motivo Autovie Venete ha disposto la chiusura dello svincolo di San Giorgio di Nogaro in entrata in direzione Venezia dalle ore 21 di oggi lunedì 2 marzo alle ore 5 di sabato 7 marzo. Quindi chi proviene da San Giorgio di Nogaro o dai paesi vicini e vuole immettersi sulla A4 in direzione Venezia potrà utilizzare lo svincolo di Palmanova o lo svincolo di Latisana.

Nessun problema invece per chi entrerà al casello di San Giorgio in direzione Trieste e per chi percorre la A4 da Venezia e da Trieste e dovrà uscire a San Giorgio di Nogaro.

