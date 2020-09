Un fantastico ambo su ruota secca centrato immediatamente sabato con l'uscita del 26-40 proprio su Torino, la ruota della giocata cabalistica del segno della Vergine accompagnato dal 18-73 su Roma dalla Torta roversa de Perseghi ricetta della settimana.

Lo stesso ambo 18-73 era stato consigliato la settimana prima per la poesia su Venezia di Maria Antonietta Brunetta. Altri due splendidi ambi su ruota secca con l'uscita martedì del 1-11 proprio su Milano per l'amica Viola D. di Mestre e il 51-84 proprio su Venezia per l'amico Valerio G. di Treviso che aveva sognato le vacanze in famiglia a Caorle come nell'infanzia. Sempre martedì ancora il 7-25 su Napoli dal Ferragosto.

Infine sabato uscito nuovamente il 58-76 su Palermo dalla ricetta Bomboni de Caffè Complimenti a Tutti!

De Setembre ea ua rende e'l figo pende e Braghe, Tea e Meoni, a Setembre no xe più bonicon anche Aria Setembrina, fresca ala sera e ala matina .

Settembre il mese di due stagioni, estate e autunno. Il 22 di questo mese infatti, è il giorno dell'equinozio d'autunno quando il giorno e la notte hanno la stessa durata, le ore di luce e di buio saranno uguali su tutto il pianeta.

De Setembre, ea notte al dì contende. Mese preparatorio alle semine, mese di noci, nocciole, mele pere e giuggiole, mese importantissimo per le vendemmie.

Se fa beo par San Gorgon, (6) ea vendemia va benon ma Se piove de San Gorgonio,(9) sarà un mese del demonio. Il poeta Diego Fabbri descrive Settembre così: Io son Settembre, il mese cortese, ai poveretti rifaccio le spese; bagno le botti, porto le mele, i fichi, l'uva ed ogni piacere. Io porto chiacchiere alle lunghe veglie, di storne e lodole riempio le teglie: Onoro l'angelo Michele e Maria, e parto il giorno di Santa Sofia

Per tutto questo bellissimo mese Mario consiglia le giocate 10-37-64-82 e 14-36-58-80 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 12-45-67 e 31-53-75 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. Buonissimi i terni dell'equinozio 16-38-49 e 3-11-47 con ambo su Venezia, Roma e Tutte. Tra le curiosità storiche su Venezia il Barba ha ritrovato che proprio il 3 di Settembre ma del lontanissimo 1574, dei ladri rubarono l'anello miracoloso di San Marco custodito nella Scuola a lui intitolata.

Nella denuncia al Consiglio dei Dieci si ritrova scritto: La cosa ha spaventato tutta la città per aver bastato l'animo a quei traditori metter mano sopra tanta Reliquia et cosa Sacra rubata et profonda a questo modo.

Con una taglia sulla testa di duemila lira, il ladro venne presto preso e condannato a morte. Per questo aneddoto Mario ha smorfiato 5-32-59 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. Infine una bella giocata da uno studio sulla polenta. Da sempre definito cibo povero, oggi si scopre che racchiude un'infinità di virtù. Non è più vero che riempie ma non nutre perchè: è ricca di vitamine e sali minerali, previene l'invecchiamento, combatte la depressione e l'ansia, rafforza i vasi sanguigni, purifica i reni ed è afrodisiaca! Evviva tutti i polentoni! 10-17-24-66 con ambo e terno su Venezia, Napoli e Tutte.

