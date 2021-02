Un bellissimo ambo su ruota secca azzeccato immediatamente giovedì al primo colpo con l'uscita del 17-61 per la ruota Nazionale, ruota del sistema Lotto della settimana. Un altro buonissimo ambo su ruota secca è uscito invece sabato con i numeri 56-67 a Venezia, la ruota della bella poesia del compianto poeta Mario Caprioli Carneval 1986 accompagnato anche dall'ambo 34-56 martedì su Genova. I numeri smorfiati dal Barba per questa poesia avevano già regalato subito la scorsa settimana un altro ambo su ruota secca con l'uscita del 21-66 su Roma, l'altra ruota consigliata. Sempre martedì azzeccati anche gli ambi 61-90 su Roma, 11-45 su Palermo e 7-10 su Cagliari, tutti e tre dai numeri buoni per febbraio. Sono stati inoltre centrati il 34-56 martedì su Cagliari ancora dall'aneddoto storico della Piazza San Marco con i caffè chiusi e il 14-58 uscito su Torino dalla ricetta dei galani. Infine azzeccati anche il 71-90 giovedì su Cagliari dal signore che ha fatto con il bancomat 50 euro di benzina in un distributore automatico dividendoli addirittura in 148 transazioni e il 13-29 sabato su Palermo per l'amica Gaia F. di Padova che aveva chiesto numeri buoni e aveva già vinto un altro ambo la scorsa settimana al primo colpo. Complimenti a tutti!

Luna de Febraro, mare de vendemia e anche Luna piena, l'equipagio se remena con La Luna al tondo, ilumina el mondo. Dopodomani avremo la luna piena di questo febbraio ormai al termine. Il plenilunio da sempre ha influenzato il mondo, tantissimi i miti, le credenze popolari e le leggende dedicate alle notti di luna piena, come questa molto dolce che spiega perchè i lupi in queste notti ululano rivolti alla luna.

Si racconta che in una notte molto buia con un solo piccolissimo spicchio di luna, una lupa perse il suo cucciolo e disperata al buio non riusciva a ritrovarlo, la luna vedendo tutta la sua angoscia, per aiutarla si mise a soffiare forte forte finchè non si gonfiò e divenne molto grande tonda e luminosissima. A quel punto mamma lupa vide immediatamente il suo lupacchiotto nel bordo di un precipizio e con un balzo riuscì a salvarlo da morte certa. Da allora tutti i lupi del mondo per ringraziarla di questo miracolo, tutte le volte che la luna è al suo massimo splendore, ululano rivolti verso di lei in segno di gratitudine.

Per questo plenilunio si gioca 2-35-46-79 e 27-54-68-72 con ambo e terno su Venezia, Torino e Tutte più i terni 18-40-62 e 25-52 61 con ambo su Venezia, Roma e Tutte. Febraro febrareto, curto e maledeto. Questa antica sentenza probabilmente deriva dal fatto che febbraio è l'ultimo mese dell'inverno, l'ultimo periodo di grande freddo e quando lui finisce si inizia a vedere la lenta ma sicura ripresa della natura. Sperando che si possa vedere presto un po' di ripresa e luce per tutti, Mario Barba ha smorfiato i terni 17-26-44 e 19-36-55 più 12-30-48 con ambo su Venezia, Bari e Tutte. Per finire, una bella giocata dall'incredibile notizia di una nonnina centenaria Robertine Hovbrechts del villaggio belga di Muizen che tutte le sere dopo cena, accompagnata dal figlio Felix, va al pub del paese a bersi minimo una dozzina di birre rigorosamente Jupiler. Il medico me lo permette, ha dichiarato Robertine, e lei sostiene chi i fischietti, così si chiamano le birre servite in bicchieri alti e stretti, la fanno star bene e la rende longeva! Auguri! 21-5-59-4 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

