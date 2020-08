Un altro fantastico terno su ruota secca azzeccato anche questa settimana con l'uscita lunedì del 55-57-67 proprio su Cagliari, ruota di un sistema.

Sempre dai sistemi uscito anche il 78-89 immediatamente lunedì proprio su Napoli e il 30-74 proprio su Bari, ruota dell'altro sistema. Per ruota secca martedì l'ambo 43-52 proprio a Venezia, la ruota indicata all'amica Lina P. di Mestre più il 3-23 immediatamente lunedì su Torino per Valerio G. di Treviso e il 34-70 sabato sempre su Torino per Valerio D. di Rovigo.

Azzeccati inoltre lunedì il 14-50 su Bari dalla ricetta della settimana Pomodori col ton, il 39-44 su Firenze dai Gambaroni in fresco e il 75-77 giovedì su Cagliari dai Perseghi in giazzo. Usciti anche il 47-11 martedì su Napoli ancora dall'amicizia e il 13-20 su Genova nuovamente dalla giocata buona per tutto il 2020. Infine lunedì anche il 39-44 dall'aneddoto storico. Complimenti a tutti i vincitori!

I primi numeri buoni questa settimana li ricaviamo da una splendida poesia di Maria Antonietta Brunetta che fa parlare Venezia in tempo di virus.

Me giro de quà me giro de'à, nissun in fondamenta nissun in terà- Che gabia fato qualcossa de mal?

Gnanca na gondoeta no passa in canal - Me vegnaria de sonar un campaneo, venì dabasso che ze cussi beo!- In saizada, in campo, in cae, vedo soeo boteghe serae- Eora me specio su na vetrina, e vedo sempre na gran bea Regina- No voria dir, ma me vedo parfin più bea, co manco ani; na putea- Che no sia un presso un fià massa alto?

Speta che fasso un salto a Rialto - Ecco che riva una, pian pian caminando, cossa che nasse mi desso ghe domando - Ma varda ti, ea ga na mascherina, che gabia incrosà Colombina? - Ea tira drito, no ze normal, go fato davero qualcossa de mal?- Xe vero che stavo ben anca soea, ma me piaze tanto veder i fioi che torna da scuoea - Me piaze tanto quei che se ferma a ciacoear, e quei che core par andar avorar- Quei che va in ciesa tute e matine, e quei che torna a casa co e pastine- Me piaze tuta ea me bea gente, sensa voialtri no so proprio niente- Eora dai, vardè ve speto, ripartimo insieme, magari co un poco de più rispeto! Co tanto amor Venessia: 4-22-37-70 e 12-34-56-67 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte più i terni 18-55-73 e 27-45-54 con ambo su Venezia, Firenze e Tutte.

Notizia curiosa! Una signora inglese, Pepper Apollo, addomestica lumache. Ne ha raccolte 150 di varie razze e, anche se tutti pensano che siano animali indifferenti, lei li tratta come animali domestici assicurando che loro le ricambiano sentimenti affettuosi.

Se ne prende cura preparando cibo per loro tutti i giorni e portandole a spasso un po' alla volta attaccate al proprio corpo.

La signora Apollo ha dichiarato ai giornalisti di sapere che la gente la giudica quantomeno originale! 20-38-65 e 23-45-78 con ambo su Venezia, Milano e Tutte.

Infine due buoni terni anche dalla fortunatissima luna nuova di questo mese che si è formata ieri: Luna nova, luna scura, vincita sicura. Si gioca 16-33-60 e 74-1-89 con ambo su Venezia, Milano e Tutte.

Mario Barba

