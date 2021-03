Tantissime vincite! Immediatamente giovedì centrati i favolosi 34-89 su Venezia, la ruota dall'aneddoto storico, il 20-35 su Torino, la ruota del sistema della settimana, il 23-24 a Bari per l'amico Andrea T. di Rovigo che aveva sognato il televisore appena comprato, il 23-69 a Bari per l'amica Gaia G. di Padova accompagnato immediatamente sabato dal 67-11 uscito a Genova. Sempre al primo colpo giovedì anche la terzina 4-13-45 consigliata nel sistema Superenalotto della settimana. Subito sabato azzeccati il 15-41 a Milano dai numeri buoni per tutto Marzo e il 6-51 su Bari dalla ricetta della settimana Torta de ciocolata e fragoe. Dai consigli precedenti sono stati centrati su ruota secca i bellissimi 36-47 giovedì su Cagliari, il 17-44 sabato sulla ruota Nazionale e la favolosa terzina martedì 8-35-44 che ha prodotto tre ambi su Milano, tutti e tre dai sistemi Lotto.

Per gli amici che scrivono al Barba sono usciti anche il 25-61 su Cagliari accompagnato dal 25-66 su Roma per Rosaria L. di Padova che aveva sognato di essere tornata bambina e il 3-73 sabato su Napoli per Livio G. di Chioggia che aveva sognato di sciare. Azzeccati inoltre il 25-61 martedì su Cagliari dal plenilunio, il 4-5 martedì su Torino con il 21-59 sabato su Palermo dalla nonnina centenaria che si beve dodici birre tutte le sere, il 5-33 martedì su Torino dalla giocata cabalistica e ancora un altro ambo con l'uscita martedì del 46-89 su Palermo dalla ormai famosa giocata buona per tutto il 2021. Infine il 35-80 uscito sabato su Bari dalla ricetta del Bacalà in tecia co le patate. Complimenti ai numerosissimi vincitori!

L'Artigian ga l'oro in man e Chi vol far l'altrui mestier, fa na sopa nel panier. E anche El scaleter fa profumo nel Sestier. Interessante scoprire insieme come venivano anticamente definiti per il mestiere che facevano i negozianti e artigiani. Mario ogni settimana ne ricorderà uno per tutte quelle persone che spesso chiedono cosa voglia dire quello che si trova scritto nei Ninsioleti, cioè le scritte nere e bianche che danno il nome a campi calli e fondamente a Venezia. Per esempio il Fritoin che fino agli anni 60/65 esistevano ancora in varie parti di Venezia. In queste botteghe si friggeva pesce e si poteva mangiarlo sul posto a scotadeo o portarlo a casa sempre accompagnato da polenta appena fatta.

Al profumo, perchè di profumo si trattava, di salsedine, di pesce freschissimo appena fritto non resisteva nessuno. Veniva sempre consegnato su dei bei cartocci rigorosamente di carta paglia. Wally Narni così li descrive: Quea poenta travasada da quel vecio caldieron, zala e bona, un fià sorada in bea mostra sul bancon. No se pol solo vardarla de gustarla xe un dirito, xe un piasser de più a magnarla coi sardoni e el pesse frito. Co e schie, el bacalà, co e sardee fate in saor. Ea xe tuta na bontà che del mar ea ga l'odor. Co'l bisato frito o rosto, co un goto de bon vin, xe un goder star in sto posto co'l magnar del Fritoin.

Per gli antichi mestieri Mario ha smorfiato 2-24-46-68 e 16-33-49-71 con ambo e terno su Venezia, Milano e Tutte più i terni 25-52-79 e 7-43-70 più 14-47-80 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Infine due buoni terni dalla strada più corta del mondo! In Scozia esiste una via di soli 2 metri e 5 centimetri. Sembra incredibile ma è vero. Pensate che, con i famosi do passi si è già percorsa tutta la strada! 28-46-82 e 29-55-62 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte.

