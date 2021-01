Stupendo l'ambo su ruota secca azzeccato immediatamente giovedì al primo colpo con l'uscita del 20-77 proprio su Venezia, la ruota indicata con questi numeri del Capodanno. Centrati su ruota secca anche i bellissimi ambi 71-87 martedì e 65-76 sabato su Milano, ruota del sistema Lotto. Immediatamente sabato anche il 46-89 su Roma dalla giocata degli auguri 2021. Per gli amici che scrivono al Barba chiedendo numeri buoni dai sogni o altro sono stati centrati gli ambi 14-27 martedì su Bari per Laura D. di Rovigo che aveva sognato un piccolo robot giocattolo che parlava conoscendo tutto di lei, il 34-72 giovedì uscito su Firenze per Davide F. di Mestre e il 65-82 uscito sabato su Genova per Serena G. di Padova che aveva chiesto anche lei numeri personali. Sono inoltre usciti il 13-70 martedì su Cagliari per la terza volta dal terno popolare di Santa Lucia, il 67-85 giovedì su Torino con il 40-85 martedì su Milano, entrambi ancora una volta dalla prima vaccinazione anti vaiolo fatta a Venezia il 19 Dicembre del 1800. Infine un ambo con l'uscita del 21-88 martedì su Firenze dalla ricetta delle Costesine co' le verze sofegae. Complimenti a tutti i vincitori e a Mario Barba che ha iniziato l'anno nuovo azzeccando immediatamente degli ambi con i numeri del Capodanno e degli auguri per questo anno di grandi speranze!

Ea Luna de Genaro fa luce come un giorno ciaro e Genaro e Febraro meti el tabaro. Gennaio appena iniziato deve per regola essere il mese più freddo dell'anno altrimenti sono guai per i prossimi raccolti tanto che un'antica sentenza recita Se Genaro fa el pecà, (cioè caldo) Magio condanà perchè Sotto la neve pane, sotto la pioggia fame.

Gennaio primo mese dell'anno. Il suo nome deriva dal dio Giano (Ianuarius), il dio preposto alle porte ai ponti, cioè a tutti i passaggi e gennaio infatti è il mese del passaggio dal vecchio al nuovo anno. Tantissimi sono i proverbi, le filastrocche e le poesie dedicate a questo mese freddo e con ancora le giornate corte. Mario ha scelto per i lettori una bellissima poesia del compianto Mario Caprioli che tanti anni fa componendola non avrebbe mai immaginato quanto attuale potesse essere in questo Gennaio 2021.

Zenaro: Luna piena, giasso sula strada - Zenaro ti xe proprio na fregada.- Stasera a San Marco no ghe gera un can- boteghe serae, gnanca un bar.- E pur, se volè veder sta cità,- vegnì a Zenaro, che ve speto qua.- Ma uno ala volta par carità!- Perchè de Zenaro questa xe la rarità:- Star in Piassa, e sentirla de proprietà.

Buone per tutto il mese, il Barba ha smorfiato le giocate 1-34-67-89 e 4-15-22-37 con ambo e terno su Venezia, Napoli Firenze e Tutte più i terni 12-30-57 e 8-44-89 con 16-27-33 da farsi con ambo su Venezia, Milano e Tutte. Tra le curiosità di questa settimana c'è da giocare al Lotto la Saponetta più cara del mondo!. Sembra irreale ma un produttore di Tripoli che da sempre prepara i saponi più lussuosi e pregiati del mondo, ne ha realizzato uno per regalarlo la prima volta alla first lady del Qatar con polvere di oro puro e di diamante. Ora questa saponetta si trova anche in vendita nei negozi più esclusivi di Dubai e degli Emirati Arabi alla modica cifra di....2.800 dollari! Sarà sicuramente magica! 6-39-61 e 19-46-64 con ambo su Venezia, Torino e Tutte.

