Stupendo ambo su ruota secca azzeccato immediatamente giovedì al primo colpo con l'uscita del 14-50 proprio su Torino, la ruota consigliata con i primi numeri di dicembre.

Sempre al primo colpo centrati anche gli ambi 5-82 su Napoli dalla notizia curiosa del signore canadese che ha preferito dar fuoco ad un milione di dollari che passare l'assegno di mantenimento alla moglie dopo il divorzio e il 3-14 uscito su Torino per l'amico Guido G. di Padova che ha sognato di tuffarsi da un trampolino alto 10 metri per scommessa.

Sabato invece per l'amica Fabiola P. di Campodarsego che aveva sognato di essere tornata bambina è uscito il 34-68 su Firenze. Dai consigli precedenti, altri 4 bellissimi ambi su ruota secca con l'uscita martedì del 13-1 proprio su Bari ancora una volta dalla giocata buona dell'anno, il 68-86 su Torino dalla giocata cabalistica del periodo, il 32-76 su Roma ancora dagli ultimi numeri di novembre e il 5-23 su Milano per l'amica Sonia L. di Rovigo che ha raddoppiato con l'uscita del 13-77 giovedì su Napoli.

Centrati inoltre il 4-15 giovedì proprio su Roma, ruota di un sistema, il 28-73 sabato proprio su Genova, ruota dell'altro sistema, il 28-44 su Napoli nuovamente dalla curiosa legge Polinesiana ed infine il bellissimo 35-71 a Firenze, la ruota della ricorrenza della Madonna della Salute che nelle tre settimane ha regalato altri bellissimi ambi. Complimenti a Tutti i vincitori!

Xe tornà el fredo, xe tornà l'inverno. Stagion da far discorere i galanti, Chi parla del tabaro e chi del terno, Famoso ala Fenice dei cantanti; E mi scoltando stago in tei cantoni. Le buzare che dise i buontemponi e Dissembre coi rosari, inverno che giassa anca i stropari.

Infine Se a Dissembre el tempo xe beo, nol sarà par l'anno noveo .

Per queste antiche sentenze e per tutto dicembre si gioca 6-33-60-87 e 21-43-65-76 con ambo e terno su Venezia, Firenze e Tutte più i terni 29-83-56 e 4-22-59 con ambo su Venezia, Milano e Tutte. Buonissimo il terno della luna nuova di lunedì 19-52-66 con ambo su Venezia, Milano e Tutte.

Santa Lussia annale, tredese dì a Nadale e A Santa Lucia, la notte più longa che ghe sia.

Il 13, terza domenica d'Avvento, si festeggia infatti Santa Lucia patrona di Siracusa.

Santa Lucia è per tradizione invocata come protettrice della vista, infatti anche il suo nome è nell'etimologia latina (lux-luce).

Le sue spoglie sono custodite proprio a Venezia nel bellissimo Santuario a Lei dedicato.

Per questa santa molto venerata dai veneziani, buono il terno popolare 13-2-70 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte.

Infine due buoni terni dal curioso regalo di matrimonio fatto ad una sua collaboratrice da un'avvocatessa di Santa Maria Capua Vetere che ha pensato bene di mettere in una busta con gli auguri... un buono per una separazione consensuale!

Se però dopo tre anni il matrimonio funziona ancora il buono sarà tramutato nel valore in contanti. Provocatorio o scaramantico? Si gioca 37-5-65 e 64-2-36 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte.

Mario Barba

