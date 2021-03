Stupenda terzina azzeccata immediatamente al primo colpo giovedì con il 35-45-47 che ha prodotto tre splendidi ambi accompagnati dal 55-85 uscito subito sabato, il tutto su Cagliari, la ruota del sistema della settimana. Immediatamente giovedì centrato anche l'ambo 40-62 su Torino dal terno della luna piena mentre subito sabato centrato anche il 26-44 su Firenze dalla giocata degli ultimi giorni di febbraio. Per gli amici che scrivono a Mario chiedendo di smorfiare i propri sogni, questa settimana sono stati azzeccati gli ambi 13-43 sabato su Roma per Gaia F. di Padova che aveva già vinto altri due ambi, il 72-86 martedì su Cagliari per Davide di Auronzo che aveva sognato la mamma, il 41-87 ancora martedì su Torino per Chiara D. di Rovigo che aveva sognato la pioggia a dirotto con la corrente che si portava via le automobili e il 37-72 sempre martedì uscito a Cagliari per Giorgio di Rovigo che aveva anche lui sognato la mamma. Complimenti a tutti i vincitori!

Al sol de marso e a l'amor delle tosate no se ghe crede perchè Marso, marsolin, mato e birichin e anche A marso ogni mato va descalso. Marzo è il mese della primavera ma anche il mese metereologicamente ritenuto più volubile. Un giorno caldo, un giorno freddo, sole, pioggia, vento e qualche anno anche neve. La leggenda vuole che Marzo sia sempre stato cattivo e dispettoso sopratutto con un pastore che portava il suo gregge tutti i giorni in montagna al pascolo e chiedeva a Marzo che tempo avrebbe fatto sia al monte che al piano. Conoscendo quanto Marzo fosse dispettoso immancabilmente il pastore faceva il contrario di quello che gli diceva salvandosi così tutti i giorni dal brutto tempo. Marzo molto arrabbiato per non essere mai riuscito a fare i suoi dispetti, chiese al cugino aprile un giorno in prestito. Il pastore ormai tranquillo con l'arrivo del gentile Aprile non si preoccupò più del tempo ma, quando arrivò sui prati Marzo si prese la sua vendette e scatenò il più grande temporale della storia. Da allora Marzo non restituì più ad Aprile quel giorno in prestito e contò per sempre 31 giorni.

Per tutto questo mese Mario ha smorfiato 11-36-58-80 e 15-41 59-86 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 23-50-68, 28-39-72 e 20-47-65 con ambo su Venezia, Genova e Tutte. Il 5 Marzo come domani ma del lontanissimo 1280, il Doge di Venezia Iacopo Contarini, eletto a 80 anni, restò in carica molto poco vista l'età, fece però in tempo a far emanare una legge dove i Dogi dovevano farsi consegnare giornalmente un elenco di prigionieri al fine di accertarsi che non rimanessero in carcere più di 30 giorni prima di essere tradotti in giudizio. Questa disposizione dimostra ancora una volta che alto grado di civiltà avesse la Repubblica fin da quel tempo. Per questo aneddoto storico Mario consiglia 12-34-89 e 25-43-61 con ambo su Venezia, Firenze e Tutte. Una bella giocata anche dalla curiosa sfilata di moda. Una rinomata firma ha fatto sfilare in passerella assieme alle statutarie modelle anche una serie di robot umanoidi in rappresentanza dell'intelligenza artificiale. Grandissimo il successo, sopratutto per i-Cub il robot bambino con grandi occhioni simpatici vestito di perle come la modella che lo precedeva. Tutto al passo con i tempi! Fantamoda o fantascienza? 13-72-59 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. Infine un bellissimo terno per la Festa della donna di lunedì 8 Marzo. Auguri a tutte! 8-5-21 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

Mario Barba

