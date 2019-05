CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Stanlio e Olliodi Jon S. Baird, 97'1953: Stan Laurel e Oliver Hardy in tournée teatrale in Inghilterra. La loro carriera cinematografica è lontana e anche se sono ancora molto amati dal pubblico, sono considerati comici del passato. L'occasione di stare assieme anche fuori dai set hollywoodiani è l'occasione di scoprire un'amicizia. Un biopic che sulla carta rischia molto (far rivivere un mito è sempre difficile), ma l'impresa riesce con un filo di nostalgia e con molta attenzione al grande lavoro che sempre soggiace alla comicità vera....