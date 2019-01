CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si ricomincia un nuovo anno con delle belle vincite regalate da dei buonissimi ambi su ruota secca! Per l'amica Mara di Mestre che aveva sognato il papà e aveva vinto immediatamente un ambo, ha rivinto ora con un fantastico ambo su ruota secca con l'uscita lunedì del 49-75 su Bari, la ruota smorfiata dal Barba. Sempre per gli amici che scrivono a Mario è stato azzeccato immediatamente giovedì al primo colpo il 15-61 su Palermo per Maria G. di Padova seguito subito sabato dall'ambo 21-56 uscito su Cagliari per l'amico Davide F. di Mestre...