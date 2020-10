Settimana super favolosa! Mario Barba, sempre più fortunato, ha centrato nientemeno che un meraviglioso terno immediatamente al primo colpo giovedì con l'uscita del 10-28-73 su Palermo consigliato nella giocata astrologica più l'ambo 66-90 su Milano, consigliato nella giocata cabalistica, il tutto dai numeri smorfiati per il segno zodiacale del momento, lo Scorpione. Lo stesso terno 10-28-73 era stato consigliato anche la settimana precedente per il terno della luna nuova. Perciò, altro terno! Luna nova, luna scura, vincita sicura.

La mitica frase del Barba ha colpito ancora! Oltre a questi due fantastici terni Mario ha centrato incredibilmente anche otto ambi su ruota secca e sei su tutte le ruote. Azzeccata martedì la favolosa terzina 14-64-90 che ha prodotto tre bellissimi ambi per la ruota di Milano, ruota del sistema. Dallo stesso sistema è stato azzeccato giovedì anche il bellissimo 4-90 sempre su Milano. Ancora ambi su ruota secca dai sistemi con l'uscita martedì del 57-87 proprio su Palermo mentre giovedì immediatamente al primo colpo è uscito il favoloso 13-70 su Bari, ruota del sistema della settimana. Ancora ambi su ruota secca con l'uscita martedì dell' 1-78 su Venezia con il 25-79 su Firenze, tutti e due nuovamente dalla leggenda del Castagno e il 23-78 uscito giovedì su Venezia ancora dalla Luna scura.

Usciti inoltre il 38-65 sabato su Palermo dai numeri buoni di ottobre e il 13-20 su Roma per l'ennesima volta dalla giocata buona per tutto il 2020. Poi il 10-57 martedì su Palermo per l'amica Viola G. di Padova. Infine dalle ricette, azzeccato giovedì immediatamente l'ambo 33-60 su Genova dalla ricetta della settimana Sopa de funghi e suca e il 34-89 martedì su Cagliari dal Budin de suca baruca. Complimenti ai numerosissimi vincitori e a Mario per l'incredibile quota di 14 terni azzeccati in soli otto mesi.

Oggi Mario le prime giocate buone le ha ricavate dal secondo plenilunio del mese. Infatti il mese di ottobre è iniziato il primo giorno in luna piena e finisce il 31 nuovamente in luna piena. Per la Luna magica dell'ultimo giorno del mese 15-36-48-69 e 22-40-67-85 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte più i terni 24-68-90 e 15-48-81 con ambo su Venezia, Milano e Tutte.

Par Ognissanti ea neve sui campi, par i Morti ea neve sui orti. Domenica 1. novembre si festeggiano tutti i Santi e la notte che la precede da molti secoli viene ritenuta in tantissime culture la notte in cui i defunti tornano nelle proprie case a trovare i loro cari mentre dormono. Nelle nostre campagne era usanza preparare alla sera la tavola con qualche posto in più e poi non si sparecchiava ma, si lasciava del cibo per le anime che sarebbero venute in visita durante la notte. La tradizione popolare vuole anche che dopo il trapasso si metta ai propri cari gli abiti più belli proprio in previsione di queste visite. Da qualche anno si è diffusa anche in Italia l'usanza di festeggiare Halloween con costumi macabri. Il giorno dopo la commemorazione dei defunti, una delle ricorrenze molto cara a tutti El dì de tuti i morti, par nissun ghe xe conforti: si gioca 10-37-73, 12-56-78 e 8-44-89 con ambo su Venezia, Firenze e Tutti. Buono il terno popolare 2-11-77 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

Mario Barba

