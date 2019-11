CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue (...)e dopo aver bruciato ogni suppellettile, mobile, pezzo di legno che si potesse reperire a bordo, i motori si spensero inesorabilmente e la Jupiter rimase ferma, in balìa del mare in burrasca nel mezzo dell'Oceano Atlantico.Impossibilitati a fare qualsiasi cosa, in mezzo a onde che non accennavano a placarsi e coi viveri che iniziavano a scarseggiare, gli uomini a bordo chiesero al loro comandante di poter abbandonare la nave. Stefano Zennaro acconsentì: fece mettere le lance in mare ma rimase a bordo insieme al secondo ufficiale...