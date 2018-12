CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Otto stupendi ambi azzeccati su ruota secca anche questa settimana con i consigli del Barba! Sono infatti usciti martedì i fantastici 25-59 proprio su Venezia la ruota indicata per gli ultimi numeri buoni di fine novembre, il 29-30 anche questo uscito proprio su Venezia la ruota di un sistema Lotto. Usciti anche sempre martedì il 19-43 su Torino per l'amica Luana L. di Padova che aveva sognato la nonna e il 24-60 su Bari ancora una volta dalla tipica ricetta delle Mazanete. Per gli amici che scrivono a Mario è stato anche centrato...