Non essendo uscita la rubrica la scorsa settimana, oggi si sono raggruppate in elenco tutte le vincite precedenti. Sono stati incredibilmente azzeccati nientemeno che altri 2 favolosi terni con l'uscita del 37-72-82 su Roma accompagnato dall'ambo 37-72 su Cagliari, dai numeri smorfiati per l'amico Fabio G. di Mestre che aveva sognato l'invito al compleanno di un'amica che non c'è più.

Il secondo fantastico terno è stato invece centrato con il 22-66-72 su Cagliari accompagnato dall'ambo 22-72 su Bari smorfiato per la prima auto volante giapponese. Per gli amici che scrivono a Mario usciti anche il bellissimo 3-70 proprio su Venezia, la ruota consigliata, più il 25-41 su Napoli ripetutosi anche su Firenze, il tutto per Tiziana di Roncade che aveva sognato la mamma. Poi per Fabiola G. di Bassano che aveva chiesto numeri buoni, l'ambo 12-38 su Firenze. Dalle usanze popolari del mese di Settembre usciti il 5-71 su Firenze, il 47-69 su Genova e il 20-56 su Napoli. Dall'ultimo quarto di luna uscito il 29-51 su Palermo, il 40-51 su Genova e il 3-47 sempre su Genova. Nuovamente dai numeri buoni di Settembre il 37-83 su Genova.

Dai sistemi del Barba invece, ambi su ruota secca con l'uscita del 41-59 proprio a Napoli, il 39-66 con il 12-57 proprio a Torino, ruote indicate. Poi il 39-66 a Torino che era stato consigliato anche nella giocata cabalistica del segno zodiacale della Vergine. Infine dalla ricetta Risi col latte ancora un ambo con il 45-54 uscito su Bari e un altro ambo dalla giocata buona per tutto il 2020 con 1-13 su Firenze. Complimenti ai numerosissimi vincitori e ancora una volta a Mario Barba che in circa sei mesi (il gioco è stato fermo 2 mesi) ha centrato un incredibile numero di vincite azzeccando 11 fantastici terni di cui 8 proprio su ruota secca, 157 ambi sempre su ruota secca e 196 ambi su tutte le ruote!

Martedì il sole ha lasciato il segno zodiacale della Vergine per entrare in quello della Bilancia nello stesso giorno dell'equinozio d'autunno. Segno dominato e irradiato dalla costellazione di Venere, è il simbolo della giustizia. La Bilancia è la seconda emanazione del trigono di aria e rappresenta la vivacità intellettuale, è protetta da Venere, dea della bellezza e dell'amore che porta preziosi influssi di serenità e armonia. I nati nel segno della Bilancia sono di norma calmi e prudenti, di temperamento affettuoso, amanti dell'arte e di tutto il più bello. Il numero planetario è il 7 mentre il colore dell'aura astrale è l'azzurro, il colore del cielo sereno. Per tutto il periodo fino al 22 Ottobre quando si entrerà in Scorpione, Mario ha smorfiato le giocate astrologiche 7-43-31-19 e 15-22-48-70, la giocata cabalistica 18-40-72-83 da farsi con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte più i terni 14-25-69 e 18-55-62 con ambo su Venezia, Torino e Tutte. Buonissimo il 4-10-70 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Da giocare anche una notizia che arriva dall'Islanda; il servizio forestale invita i cittadini ad abbracciare per minimo cinque minuti al giorno un albero. Questo, in periodo di distanziamento dove non è consigliabile abbracciare esseri umani, sarebbe il modo migliore per scaricare lo stress ed entrare in sintonia con la natura. Si può fare anche con un piccolo albero di giardino. Provare per credere! 9-31-53 e 17-35-71 più 3-63-58 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA