Motherless Brooklyndi Edward Norton, 244'Ambientato negli anni Cinquanta prende il via da un crimine e da un detective privato che cerca il colpevole, ma c'è anche la femme fatale come si conviene, ci sono vicoli sporchi di spazzatura, locali fumosi, amici che tradiscono. Siamo dunque in regola se non si aggiungesse la sindrome di Tourette, disturbo ossessivo che un po' funziona e un po' sembra furbizia di scrittura che consente scivolamenti verso l'onirico e la commedia. Attorno a Norton ci sono Bruce Willis, Willelm Dafoe, Alec...