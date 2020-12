La rubrica di oggi la voglio dedicate al mio carissimo amico che ci ha lasciato proprio in questi giorni, Giovanni Chiades, il giornalista che venticinque anni fa con un lampo di genio volle che io iniziassi a scrivere su queste pagine degli aneddoti curiosi che accadevano nella mia tabaccheria-ricevitoria Lotto smorfiando di conseguenza da questi fatti delle giocate da farsi consigliandole agli appassionati di questo antichissimo e popolare gioco. Nel tempo, la dea Fortuna (come la chiamava Lui) mi ha probabilmente voluto bene perchè dalle poche giocate che smorfiavo i numeri uscivano miracolosamente. Ogni settimana era una festa e Giovanni, allora cronista di nera, si divertiva da matti con questa realtà che cresceva di giorno in giorno creando di fatto il personaggio Mario Barba. É stato l'ideatore dei due libri che abbiamo scritto insieme La mia Cabala in Venessian e Il Lotto a Tavola che hanno battuto tutti i record di vendite. Con Giovanni ci siamo tanto divertiti, era orgoglioso che le poche righe iniziali fossero poi diventate una vera rubrica seguita dai tanti lettori divenuti virtualmente degli amici che dopo tanti anni continuano a scrivermi. Sono sicuro che Giovanni continuerà a seguirmi, a divertirsi, magari mandandomi qualche numero buono. Lui sperava potessimo azzeccare una bella vincita per concretizzare qualcuno dei suoi tanti progetti per le persone disabili, dopo il tragico incidente che quattordici anni fa lo fermò e lo privò del suo amato lavoro. Di Giovanni Chiades mi resterà sempre il suo acume, la sua genialità, fantasia, correttezza, ma sopratutto il suo affetto e amicizia fraterna.

Dopo questo mio ricordo oggi ricaverò un po' di numeri buoni per le feste natalizie. L'elenco delle vincite della settimana le raggrupperò tutte insieme nella prossima rubrica per motivi di spazio.

Da Nadal, el giorno cresse un piè de gal. Quest'anno il Natale sarà una festa diversa per tutti, tra pochi intimi, senza spostarsi nei posti di villeggiatura invernali o al caldo come di abitudine per molti, sarà una festa comunque anche se in tono minore perchè il Natale è nascita, e la nascita è sempre cosa buona. Gianni Rodari in poche righe riassume il vero spirito del Natale con Sapete cosa vi dico io che non comando niente? Tutte queste belle cose accadranno facilmente; se ci diamo la mano i miracoli si faranno e il giorno di Natale durerà tutto l'anno!. E con queste parole auguro a tutti i carissimi lettori ed al resto del mondo di passare un Natale sereno di pace e amore e magari anche con un pizzico di fortuna con la giocata popolare 1-25-33-70 con ambo e terno su Venezia, Genova e Tutte più le quaterne 13-35-56-78 e 18-53-55-84 con ambo e terno su Venezia, Torino e Tutte nonchè i terni 12-39-66 e 3-36-69 più 27-33-60 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. Da non dimenticare che lunedì scorso il sole ha lasciato il Sagittario per entrare nel segno zodiacale del Capricorno irradiato dal pianeta dominante Saturno dio del tempo e per tutto il periodo di questo importante segno di terra, buona la giocata astrologica 3-39-27-15, la giocata cabalistica 25-12-49-71 con ambo e terno su Venezia, Cagliari e Tutte. Buonissimi i terni 11-38-74 e 26-53-71 con ambo su Venezia, Roma e Tutte. Infine il terno del solstizio d'inverno del giorno 21 con la notte più lunga dell'anno: 1-21-37 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte.

Mario Barba

