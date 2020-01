Incredibile! Mario Barba inizia il 2020 azzeccando nientemeno che due favolosi terni su ruota secca! Sono stati infatti centrati sabato il fantastico 3-15-27 su Bari, la ruota consigliata da Mario per la giocata astrologica del segno zodiacale del momento, il Capricorno e lo splendido 3-59-77 uscito sulla ruota di Roma. la ruota del sistema Lotto precedente. Questi numeri elaborati dal Barba, oltre al terno, con il sistema, hanno prodotto anche tre bellissimi ambi sempre su ruota secca. Ancora su ruota secca azzeccati immediatamente al primo colpo giovedì il bellissimo 14-39 su Roma assieme all'altrettanto bellissimo 22-48 immediatamente sabato su Venezia le due ruote consigliate con le giocate degli auguri dell'anno nuovo. Dal terno smorfiato per la Befana sono stati invece centrati due buoni ambi con l'uscita del 3-23 su Milano immediatamente giovedì seguito subito dall'uscita sabato del 3-59 su Roma. Ancora un ambo su ruota secca con il 24-43 uscito giovedì su Cagliari. la ruota consigliata, accompagnato sabato dagli ambi 14-69 su Genova e 15-69 sempre su Genova, tutti e tre dai numeri buoni di Natale. Sono stati inoltre azzeccati il 25-11 al primo colpo giovedì su Palermo dalla ricetta della settimana Crema rosada, il 15-51 martedì su Bari ancora dai numeri di Natale e il 35-73 sempre martedì su Torino per Sonia G. di Belluno che aveva sognato il papà. Infine azzeccate immediatamente giovedì e sabato due terzine con i numeri 45-64-78 e 20-30-37 consigliate nel sistema Superenalotto della settimana. Rinnovando gli auguri di buon anno, complimenti a tutti i vincitori e a Mario Barba che ancora una volta si dimostra amico della Dea bendata.

Zenaro, seco, vilan rico, Zenaro suto, gran partuto, Co Zenaro xe spolvararo, fa de rovare el granaro, Zenaro ventoso, ano granoso!. Nel mondo contadino gennaio deve essere freddo e asciutto per sperare in buoni raccolti, la pioggia rovinerebbe le semine che stanno germogliando sotto terra in attesa della primavera. Anticamente avere raccolti scarsi voleva dire miseria nera e tanta fame per le famiglie, tanto che una vecchia sentenza recita D'inverno tuti i venti porta acqua e co se sente el ton de Zenaro, se porta via i morti col caro.

Gennaio è il mese più freddo dell'anno e così dev' essere. Il nome gennaio (Iannaris) deriva dal dio Giano (Ianus), la divinità preposta alle porte e ai ponti, rappresentazione dei passaggi e dei mutamenti. Infatti gnnaio, primo mese dell'anno, è il mese dell'inizio, il mese del nuovo. Per tutto questo gennaio iniziato in grande fortuna, Mario ha smorfiato 8-26-44-62 e 9-45-63-90 con ambo e terno su Venezia, Milano e Tutte più i terni 25-36-80 e 6-24-60 con ambo su Venezia, Torino e tutte. Domani sera verso le ore 20 avremo la prima eclissi di luna in penombra; cioè, non sparirà completamente ma sarà molto meno luminosa. Questa eclissi (la prima di 4 del 2020) coincide con il plenilunio di gennaio. Questo doppio evento farà esaltare nel cielo Venere che sarà molto più luminosa del solito. Per questa fantastica prima luna molto propizia, si gioca 22-44-77 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte più i terni dell'eclissi 18-40-55 e 23-41-68 con ambo su Venezia, Cagliari e Tutte.

Mario Barba

