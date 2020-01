Incredibile ma vero! Mario Barba con l'estrazione del 27 dicembre ha centrato il quindicesimo fantastico terno del 2019! Sono infatti usciti su Cagliari il 19 (San Giuseppe), 29 (La Madonna), 90 (Il Popolo) consigliato con la giocata popolare di Natale.

Ancora bellissimi ambi azzeccati su ruota secca il 27 con l'uscita della favolosa terzina 44-72-82 (che ha prodotto 3 ambi) proprio per la ruota Nazionale, ruota del sistema precedente, più l'ambo 11-86 uscito proprio su Roma, la ruota dell'altro sistema. Sono stati inoltre centrati martedì gli ambi 14-58 su Cagliari e 58-69 su Bari dal terno degli auguri di Mario per il Natale, il 12-70 su Torino ancora una volta dalla festa dell'Immacolata e il 22-49 su Bari nuovamente dal curioso albergo giapponese dove si paga 80 centesimi a notte se si consente di farsi riprendere per tutto il tempo con una telecamera.

Uscito sabato anche il 45-78 su Palermo dalla signora inglese di 108 anni che deve la sua longevità a 2 coppe di champagne al giorno. Dalle ricette del Barba un altro ambo venerdì con il 16-43 a Milano dal Risoto ala bechera mentre per gli amici che scrivono i loro sogni a Mario sono usciti il 13-76 martedì su Cagliari per Davide S. di Feltre che aveva sognato un incendio nel bagno di un bar e il 14-64 sabato su Roma per Violetta F. di Padova che aveva sognato Brad Pitt. Complimenti a tutti i vincitori e a Mario Barba che ha chiuso l'anno in bellezza con il suo quindicesimo terno!

Per le prime giocate dell'anno nuovo Mario ha smorfiato dei buoni numeri da una bella e significativa poesia in dialetto scritta dal signor Eligio Paties del famosissimo ristorante Do Forni. S intitola San Marco. Tira e para, finalmente sto bel zorno rivarà. E'na nova vita sente sta magnifica cità. Certi tempi xe finii né mai più ritornarà. Via, da bravi! stemo unii: nell'union la forsa sta. Xe sto popolo risorto l'è, de colpo, in pie saltà: falso xe che el fusse morto, solo el gera indormensà. Nicoloti e Castelani da sentir più no se gà, semo tuti venexiani, tuti fioi de sta cità. E San Marco Benedeto sempre più el benedirà el so popolo dileto che l'ha sempre venerà. Buon anno nuovo a tutti con 4-15-22-48 e 23-45-67-78 con ambo e terno su Venezia, Genova e Tutte più i terni 13-22-49, 7-34-70 e 34-56-89 da farsi con ambo su Venezia Roma e Tutte.

Ea Befana vien de note, co le scarpe tute rote, co'l vestito da romana, viva viva ea Befana. Tra pochi giorni nella notte tra il 5 e il 6 gennaio arriva la Marantega, la vecchina che gira di casa in casa con una gerla sulle spalle piena di doni da consegnare ai bambini buoni ma, come vuole la tradizione, lascia carbone ai più discoli e disobbedienti. Di fatto però, anche questi assieme al carbone (di zucchero) trovano comunque giocattoli e dolci con la promessa che saranno più buoni nell'anno a venire. Passano gli anni, cambiano le mode ma, la Befana a cavallo della sua scopa continua come sempre a fare il suo lavoro ricordando i doni che i Re Magi portarono al Bambin Gesù appena nato. I doni sono anche un buon auspicio per l'anno che inizia. Bello! Tornare ogni tanto bambini! 6-3-59-23 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte.

