Incredibile! Dopo la quaterna secca della scorsa settimana Mario ha centrato immediatamente sabato un favoloso terno secco con l'uscita del 27-54-90 su Milano smorfiato per la leggenda veneta di Sant'Antonio Abate Fogo de Sant'Antonio che si è festeggiato domenica.

Sempre sabato azzeccato anche il bellissimo ambo su ruota secca 42-86 proprio su Palermo, la ruota indicata all'amica Valeria G.di Treviso che aveva sognato di essere tornata bambina.

Per gli amici che scrivono al Barba azzeccato quindi al primo colpo giovedì il 4-81 su Napoli per Dario L. di Mestre che aveva sognato di guidare una Ferrari, poi il 3-58 ancora una volta su Genova per Amedeo G. di Scorzè che aveva sognato il film di Walt Disney Fantasia e il 21-88 su Roma per Elisabetta F. di Padova.

Poi un altro ambo, questa volta su ruota secca, per Laura di Rovigo con il 2-43 proprio su Venezia. Altri tre ambi usciti su ruota secca con il 6-39 giovedì proprio a Torino, la ruota della Saponetta più cara del mondo, il 45-71 sabato proprio su Palermo, la ruota del sistema precedente e il 1-13 sabato a Bari, ruota consigliata, accompagnato dal 72-90 su Genova dalla quaterna popolare di inizio anno.

Sono stati inoltre azzeccati il 10-28 immediatamente giovedì su Genova dalla ricetta della settimana Tartine de Patate Americane, il 16-33 martedì su Napoli con il 1-34 giovedì su Torino dai numeri buoni per tutto gennaio, il 13-56 martedì con il 16-33 su Napoli e il 15-42 su Torino più il 21-88 su Roma ancora dai numeri di Capodanno.

Complimenti ai numerosissimi vincitori e a Mario Barba che nelle due prime settimane dell'Anno Nuovo ha già centrato nientemeno che una quaterna secca, un terno secco, nove ambi per ruota secca e venti ambi per tutte le ruote!

Le prime giocate buone questa settimana Mario le ha ricavate dalle stelle per il nuovo segno zodiacale, l'Acquario irradiato dal pianeta dominante Urano dio dell'aria.

La personalità dei nati sotto questa costellazione si può definire assai mutevole, in quanto essa può rappresentare un temperamento attivo, interessante, affascinante, attraente, ma può anche essere tetro, indolente e indifferente.

Per questo segno di aria che ci accompagnerà fino al 18 di febbraio, le giocate astrologiche 3-39-27-15 e 12-45-67-89, poi la giocata cabalistica 17-28-44-61, tutte e tre con ambo e terno per le ruote di Venezia, Genova e Tutte più i terni 20-38-56 e 15-42-69 con 14-47-80 da farsi con ambo su Venezia, Cagliari e Tutte.

Par Sant'Agnese el fredo core su par le siese.

Per questa Santa che ricorre proprio oggi il terno popolare 21-5-70 con ambo su Venezia e Tutte.

Infine la star dei piccioni. Un piccione femmina di nome New Kim, di mestiere piccione viaggiatore, è stato venduto ad un'asta per 1 milione e 300mila euro, la cifra più alta dopo altre 226 offerte.

Un po' caro far viaggiare la posta in questo modo! Per il piccione più caro del mondo si gioca 16-33-38 e 25-43-61 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA