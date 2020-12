In queste due ultime settimane sono stati azzeccati ancora nove splendidi ambi su ruota secca con altri undici su tutte le ruote! Tra il martedì precedente e il lunedì di questa settimana sono stati centrati: la terzina 8-41-65 che ha prodotto tre ambi, più il 8-85 per la ruota Nazionale, ruota del sistema, il 16-60 uscito su Bari dai numeri dell'inverno, il 6-60 su Venezia, ruota indicata e il 65-76 su Roma dai numeri buoni di dicembre. Quindi il 5-37 su Milano e il 2-64 su Torino ancora dal curioso regalo di matrimonio, il 2-13 ancora una volta su Palermo ruota consigliata per la ricorrenza di Santa Lucia, il 15-70 su Napoli nuovamente dal marito dispettoso, il 13-43 su Cagliari ancora dagli auguri del 2020, il 28-46 su Firenze con il 5-59 su Milano e il 59-77 su Roma, tutti e tre dai terni dall'aneddoto storico sulla prima vaccinazione antivaiolosa fatta a Venezia il 19 Dicembre 1800. Poi il 24-69 su Bari dall'uva più grande del mondo, il 54-89 uscito su Milano, ruota dell'altro sistema, il 27-63 uscito a Venezia, ruota consigliata con la ricetta Torta de risi e gamberi e il 3-15 su Bari immediatamente al primo colpo giovedì dalla giocata astrologica del Capricorno con il 37-1 lunedì su Milano uscito dal terno del solstizio d'inverno.

Infineazzeccata la stupenda cinquina 25-31-79-87-90 che ha prodotto un 4 e 6 tre dal sistema Superenalotto. Mario Barba chiude questi 12 mesi con grande soddisfazione perchè grazie alla sua Dea Fortuna ha centrato con i suoi consigli nientemeno che 16 terni di cui 9 proprio su ruota secca, 238 ambi anche questi su ruota secca e 263 ambi su tutte le ruote.

L'anno vecchio se ne va e mai più ritornerà.... inizia così una popolare filastrocca che mai come oggi ultimo giorno di questo bruttissimo anno è stata più appropriata. Un anno da dimenticare o da ricordare quando potremo riprendere i piccoli gesti e le piccole cose che ci sono mancate. Questa notte non ci saranno i tradizionali veglioni, non ci saranno i balli ne i fuochi d'artificio e lo scambio di baci e abbracci in Piazza San Marco. Staremo tra pochi intimi nel chiuso delle nostre case a brindare ad un nuovo anno pieno di speranze. Dovremo però, come vuole la tradizione, (A San Silvestro se buta el minestro) buttare e rompere qualcosa come vecchio gesto scaramantico: che se ne vada via per sempre tutto ciò che non va bene. Mangeremo fagioli o lenticchie dopo la mezzanotte per aver fortuna, mangeremo chicchi d'uva per l'abbondanza, berremo vino per la salute e dedicheremo un pensiero affettuoso a tutte le persone meno fortunate. Ora però Mario per sdrammatizzare come sempre ha smorfiato le giocate del Capodanno con 19-37-55-64 e 20-53-77-86 con ambo e terno su Venezia, Napoli e Tutte più i terni 15-42-69 e 14-47-79 con 24-57-90 tutti con ambo su Venezia, Cagliari e Tutte. Buonissima la quaterna popolare 1-90-13-72 con ambo e terno su Venezia, Bari e Tutte. Con l'anno nuovo mercoledì 6 arriverà per la gioia dei bambini la Befana. In passato a Venezia si usava alla sera lasciare in cucina del cibo e una letterina che recitava Marantega barola - t'hò parecià la tola - adesso vago in leto - xe un ano che te speto - Go meso quà ea calseta mia- Impinisimia de robe bone e dopo scampa via : 6-3-89 con ambo su Venezia, Bari e Tutte. Con gli auguri più sinceri di Un vero anno nuovo a tutti gli affezionati lettori ho ricavato 14-41-68 e 21-54-88 con ambo Venezia Genova e Tutte.

Mario Barba

