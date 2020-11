Immediatamente sabato azzeccato il fantastico ambo su ruota secca 58-77 uscito su Milano, la ruota consigliata da Mario all'amica Katia G. di Rovigo che aveva sognato di essere tornata bambina mentre per l'amica Laura T. di Meolo che aveva sognato di camminare sulla battigia con la madre, è uscito immediatamente giovedì al primo colpo l'ambo 4-61 su Torino. Sempre per gli amici che scrivono a Mario per avere numeri buoni è uscito martedì anche l'ambo 37-71 su Milano per Giorgia L. di Mestre che aveva scritto al Barba. Su ruota secca centrato sabato anche il bellissimo 10-46 uscito su Napoli, la ruota del sistema Lotto precedente. Sono stati inoltre azzeccati ancora ambi con il 28-37 martedì su Milano dalla giocata astrologica, il 28-90 sempre martedì su Genova dalla giocata cabalistica e il 15-11 sabato su Bari, tutti e tre dai numeri smorfiati per il segno zodiacale dello Scorpione. Infine centrato giovedì l'ambo 22-67 su Palermo dai numeri della Luna magica. Complimenti a tutti i vincitori!

Giocate buone da due interessanti aneddoti storici su Venezia datati proprio nel mese di novembre. Il primo risalente nientemeno che al novembre 1438 quando venne decretata la proibizione dall'offendersi reciprocamente durante le riunioni del Maggior Consiglio di Venezia. Chi non rispettava questa norma sarebbe stato bandito dalle sedute per due anni oltre ad essere puniti con una multa di lire 500. In alcuni casi potevano anche essere sottoposti al severo Consiglio dei Dieci. Il secondo riguarda invece il gioco della tombola ritenuto per decreto pericoloso nel novembre 1789. Il Consiglio dei Dieci decise che: Tanto in questa dominante, che nelle città di terraferma è sorta una lotteria sotto il nome di tòmbola, la quale giornalmente chiamando concorso di giocatori, abbandonano questi i loro particolari doveri. La lotteria diviene ancor più pericolosa per le scommesse che vi si fanno sopra, sicchè diviene un violento giuoco d'azzardo. Perciò si proibisce ovunque e massime nei pubblici teatri.

I contravventori potevano essere puniti, oltre che con grosse multe, anche con cinque anni di carcere. Pensare che poi questo gioco è diventato il più innocuo e famigliare che ci sia: 5-33-49-71 e 3-11-36-80 con ambo e terno su Venezia, Palermo e Tutte più i terni 18-40-90 e 14-50-68 con ambo su Venezia, Torino e Tutte Ancora per tutto il mese di novembre Mario Barba ha ricavato numeri buoni anche da una bellissima poesia sull'arrivo dell'inverno della poetessa Wally Narni: Ho atteso l'estate per donarti il colore del sole, l'azzurro del mare, dell'amore il colore. Arrivato è l'inverno ed è sparito l'incanto. E il mare ha il colore... il colore del pianto. Si gioca 16-43-61 e 15-37-59 con ambo su Venezia, Roma e Tutte. Infine due bei terni dal super lusso per neonati! Vi sembrerà incredibile ma il designer spagnolo Ximo Talamantos ha fondato nel 2010 un'azienda molto particolare, la Suommo dove si producono e si vendono culle da 14mila euro minimo a 12 milioni di euro massimo, biberon da 250mila euro e ciucci in oro e diamanti da 100mila euro. É proprio vero che per i figli si fa qualsiasi cosa ma... di chi mai saranno figli questi neonati? Noi intanto giochiamo 66-19-63 e 1-57-90 con ambo Venezia su Roma e Tutte.

Mario Barba

