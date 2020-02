Immediatamente sabato azzeccato il bellissimo ambo su ruota secca 4-17 uscito sulla Ruota Nazionale, ruota del sistema della settimana accompagnato dal 12-66 uscito su Roma e consigliato per i popolari giorni della merla. Altri quattro fantastici ambi azzeccati su ruota secca anche con i consigli delle due settimane precedenti con l'uscita del 14-64 martedì e del 44-74 sabato proprio su Torino, la ruota del sistema precedente, poi l' 11-80 sabato proprio su Firenze, la ruota dall'aneddoto storico e il 58-1 uscito martedì su Milano, la ruota consigliata per la Festa dei Mario. Sono stati inoltre azzeccati su tutte le ruote anche gli ambi 37-64 martedì su Torino dagli ultimi giorni di gennaio, il 41-68 sempre martedì su Bari dalla luna piena, ancora il 12-66 uscito su Roma che era stato consigliato anche per un altro aneddoto storico e il 19-38 giovedì su Firenze nuovamente dalla festa di San Mario. Per gli amici che scrivono al Barba sono stati centrati il 38-72 martedì su Napoli per Maria Rosa di Scorzè che aveva sognato la mamma e il 52-76 sabato su Torino per Andrea di Mestre che aveva sognato di comprare un televisore nuovo e in negozio dai televisori uscivano tanti coniglietti. Infine nuovamente un ambo dai numeri buoni per tutto il 2020 con l'uscita martedì dell' 1-13 su Milano. Complimenti come sempre a tutti i vincitori!

Febraro febraroto, de dì ventioto, curto ti me disi, ma longo te me pari e anche febraro, febrareto curto e maedeto ma febraro nevoso, giugno gioioso. Per gli antichi romani febbraio era il mese dedicato ai riti di purificazione, il mese del rinnovo della natura con lo sbocciare dei primi fiori dopo il freddo dell'inverno. Infatti in questo mese si iniziano a vedere le viole del pensiero, le mimose e le margherite. Quest'anno abbiamo un febbraio diverso perché siamo in un anno bisestile e il mese che di solito conta ventotto giorni quest'anno ne conta ventinove perciò, si sente spesso ripetere l'antica sentenza anno bisesto, anno funesto. Però Daniele Domenici lo descrive così: Oggi è un giorno particolare su cui vorrei un po' scherzare; capita una volta ogni quattro anni ed è credenza popolare che porti danni. Anno bisesto, anno funesto ma io voglio questo detto sfatare e acqua al suo mulino portare. E' un giorno che fa da volontario per riequilibrare il calendario, è un giorno di servizio, che in silenzio contribuisce, che non dà fastidio ma che invece sopperisce! Aiuta nel suo piccolo ad allungare il mese più corto e, per tutto questo lo si dovrebbe ringraziare e non fargli alcun torto.

Per questo mese appena iniziato Mario ha smorfiato le giocate 15-42-60-78 e 6-28-44-83 con ambo e terno su Venezia, Firenze e Tutte più i terni 11-36-58 e 34-61-79 con 23-50-77 tutti e tre con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Una buonissima giocata Mario l'ha smorfiata anche per il plenilunio di domenica con 9-6-22-69 con ambo e terno su Venezia, Palermo e Tutte. Infine due buoni terni dai maiali felici. Un agricoltore della provincia di Treviso ottiene la carne suina molto più buona del normale facendo ascoltare ai suo animali Radio Birikina, una emittente regionale che trasmette in continuazione musica anni 60/70 molto piacevole tanto da rendere felici i maiali rendendo la loro carne più pregiata. Per il salami canterini si gioca 27-33-71 e 18-27-90 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Mario Barba

