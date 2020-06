Immediatamente sabato azzeccato il bellissimo ambo su ruota secca 48-68 uscito proprio su Bari la ruota del sistema Lotto della settimana, mentre martedì è stato centrato ancora un ambo su ruota secca con il 19-46 proprio a Genova la ruota del sistema precedente. Immediatamente sabato sono usciti anche gli ambi 59-77 su Palermo dai numeri buoni per tutto Giugno e il 4-59 sempre a Palermo dalla ricetta della settimana Sfogi in Toceto .

Sono stati inoltre centrati gli ambi 69-80 martedì su Roma e 31-58 sabato su Milano dai numeri consigliati per la ricorrenza storica dello Sposalizio di Venezia con il mare nel giorno della Sensa, il 24-79 giovedì su Palermo dalla curiosa notizia dei semafori di Mumbai in India che, per contrastare l'inquinamento acustico continuano a rimanere Rossi se gli automobilisti suonano il clacson e il 58-11 sabato su Milano dalla giocata cabalistica del segno zodiacale del momento iGemelli. Infine, giovedì uscita la terzina 21-37-79 dal sistema Superenalotto precedente. Complimenti a tutti i vincitori!

Broccati e arassi sui balconi dei palassi, covertori e anzoleti sui balconi dei poareti. Tuti i credenti co'l Vescovo i Preti e Muneghe in Procesion se andava e; al Corpo de Cristo se inchinava. Ea gera na festa Nassional, quasi importante come el Nadal. Bee usanse de co gero fio, dei tempi che fu; dei tempi andai che no tornarà più. Ma, dopo sesanta giorni da Pasqua bisogna ricordar a tuti i omini, che ancora se festegia el Corpus Domini.

Proprio oggi infatti ricorre una delle festività solenni più popolari: il Corpus Domini, una ricorrenza cattolica tra le più antiche fissata per il giovedì dopo l'ottava della Santissima Trinità già dal 1264. Da un po' di anni, come tante altre ricorrenze, si festeggia la domenica successiva. Nel tempo si è persa l'usanza delle suggestive processioni che si tenevano in tutti i paesi. Usanze dei tempi passati che tenevano le comunità unite e rimpiante da chi le ricorda e le ha vissute.

Per questa importante festività ho dunque ritrovato l'antica giocata popolare 18 (il sangue), 84 (il pane), 33 (Cristo) 66 (il miracolo) da farsi con ambo e terno Venezia Bari e Tutte con le quaterne 1-34-56-78 e 14-23-50-86 con ambo e terno Venezia Napoli e Tutte.

Tra le curiosità storiche venete di questo mese, proprio l'11 giugno del 1751 veniva inaugurato a Padova il Teatro Nuovo detto anche Della Nobiltà. Superbo edificio ma con un' acustica non perfetta. Vennero allora immediatamente programmate le modifiche. Tutti d'accordo, meno un'anziana dama che gridò ai quattro venti lo scandalo. Venne subito messa a tacere e ne nacque anche una strofetta divenuta molto popolare: Sola vù parlar ve sento, quando i altri varda e tase. Bruta vecia, deve pase, o la morte ciamarò!.

Buoni i terni 20-38-56 e 5-27-60 più 21-43-65 con ambo Venezia Firenze e Tutte. Infine, due terni dal finto robot russo. Il robot tecnologicamente più avanzato costruito in Russia, è stato letteralmente smascherato perchè in realtà era un uomo dotato di un avveniristico costume! 17-53-89 e 9-42-75 con ambo Venezia Roma e Tutte.

Mario Barba

