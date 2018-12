CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Immediatamente giovedì azzeccato al primo colpo il bellissimo ambo su ruota secca 48-70 su Cagliari, la ruota del sistema della settimana. Dal sistema precedente altri due buoni ambi con l'uscita del 24-46 giovedì e del 24-66 martedì su Roma, la ruota indicata. Immediatamente giovedì anche il 23-41 su Genova accompagnato subito sabato dal 14-41 su Palermo smorfiati dal Barba per la poesia di Mario Caprioli Caigo amigo. Per gli amici che scrivono a Mario è invece stato centrato subito sabato l'ambo 29-75 su Milano per Mara D. di Mestre che...