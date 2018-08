CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Il fortunatissimo sistema per la ruota di Genova che aveva già regalato nelle due settimane precedenti quattro splendidi ambi su ruota secca, alla fatidica terza settimana ne ha regalati altri due con l'uscita martedì del 32-42 e sabato del 22-38 ovviamente secchi proprio su Genova. Immediatamente giovedì al primo colpo azzeccati invece due ambi con l'uscita del 5-15 su Genova e 5-86 su Firenze per l'amica Graziella P. di Dolo che aveva sognato la mamma. Per gli amici lettori che scrivono a Mario Barba sono stati centrati altri quattro ambi...