CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL CONCERTOIl mondo dello spettacolo batte il colpo. Lo fa per dire ci siamo anche noi a dare una mano. Con la vendita di biglietti di ingresso entrano nelle casse della solidarietà poco più di 20 mila euro in 48 ore. Con dedica a chi nell'uragano di fine ottobre ha perso un pezzo di bellezza. Ieri sera per Elio e i ragazzi di Belluno Alza la voce erano in 630: sold out, quindi, al Teatro Comunale. Magari non tutti paganti: «Comunque abbiamo raccolto 10 mila euro», precisa Manuela Selvestrel, presidente dell'Associazione Gocce di sole che...