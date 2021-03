I NUMERI DELLA SETTIMANA

Bingo! Mario barba anche questa settimana ha centrato un favoloso terno su ruota secca accompagnato da due bellissimi ambi su ruota secca con altri sei usciti su tutte le ruote. Centrato giovedì il fantastico 25-55-80 assieme al 25-55 usciti proprio su Cagliari la ruota del sistema Lotto precedente. Sempre giovedì il bellissimo 26-44 uscito su Venezia, la ruota consigliata per le antiche sentenze. Per gli amici lettori che scrivono a Mario azzeccati il 12-71 martedì su Cagliari più il 59-71 giovedì su Genova per Grazia L. di Belluno che aveva sognato un grosso cane ringhiante e il 23-24 uscito giovedì su Roma per Andrea T. di Rovigo che aveva sognato il televisore in frantumi e che aveva già vinto con l'identico ambo uscito su Bari al primo colpo la scorsa settimana. Sono inoltre usciti martedì il 2-35 su Milano e ancora il 26-44 su Roma dai numeri del plenilunio con il 46-89 su Genova per l'ennesima volta dalla fortunatissima giocata degli auguri buona per tutto il 2021. Complimenti a tutti i vincitori e a Mario barba che grazie alla sua dea fortuna in soli 70 giorni dall'inizio dell'anno ha centrato una quaterna su ruota secca, 3 terni di cui 2 su ruota secca, 42 ambi sempre per la ruota consigliata, altri 77 su tutte le ruote e 10 terzine più 2 quartine con i sistemi Superenalotto! Mario consiglia le nuove giocate da un antico mestiere a Venezia: molto spesso nei Ninzioleti veneziani si trovano scritte incomprensibili per chi non conosce la storia antica di questa città. Per esempio Calle del Scaleter. El mestier del Scaleter fa profumo nel sestier - Che profumo de fugasse, core i tosi e le ragasse - Busolai e fugasete, core i veci e le siorete - Acqua sucaro e farina dala sera ala matina - Co la scorsa de limon e canela a profusion - El xe el cogo Scaleter, che xe po' el Pasticer!. Anticamente i pasticceri venivano infatti chiamati Scaleteri, un termine che deriva sia, da un tipo di cialde che avevano nella crosta un disegno che richiamava i gradini che da un tipo di pane dolce che assomigliava ad una scaletta a pioli che formava una scacchiera. Gli scaleteri venivano anche chiamati Buzoladi perchè la loro produzione più importante erano le ciambelle. Potevano vendere la loro produzione anche per la strada ma non era consentito che portassero più di una cassetta alla volta e potevano gridare per pubblicizzare la loro merce, solo a Rialto e San Marco. 13-34-56-78 e 28-44-39-50 con ambo e terno Venezia Bari e Tutte più i terni 9-36-63 e 24-46-68 più 8-41-66 con ambo Venezia Torino e Tutte. San Giuseppe fritoler fa le fritole la muger e anche Par San Bepi, pronte e scarpe e anca i calseti. Domani si festeggia San Giuseppe, patrono di carpentieri e falegnami. Nell'occasione si festeggiano anche i papà perchè questo Santo impersona la figura del padre nella tradizione popolare. A tutti i figli Mario consiglia: Dighe questo soltanto: Te vogio ben ma tanto tanto! Con gli auguri a tutti i Giuseppe e a tutti i papà del mondo 6-24-33 e 17-53-80 con ambo Venezia Cagliari e Tutte più il terno popolare 19-3-70 con ambo Venezia Bari e Tutte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

