Fantastico Mario Barba! Sembra incredibile ma anche questa settimana Mario ha centrato una favolosa quartina con un sistema Lotto precedente che ha prodotto nientemeno che un bellissimo terno più altri 5 favolosi ambi, il tutto per ruota secca con l'uscita del 10-24-74-88 martedì per la ruota Nazionale, ruota del sistema consigliato. Sempre su ruota secca e sempre dallo stesso sistema, cioè per la ruota Nazionale, è uscito a parte martedì anche l'ambo 30-39. Immediatamente giovedì al primo colpo azzeccato invece su ruota secca il...