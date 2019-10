CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fantastico l'ambo azzeccato su ruota secca immediatamente giovedì con il 56-81 su Venezia, la ruota consigliata all'amico Giacomo P. di Feltre che ha sognato di essere finito in un burrone con l'auto senza farsi nulla. Sempre al primo colpo centrato il 25-61 uscito a Firenze per l'amica Sonia F. di Este che ha sognato la mamma e il 14-32 su Torino dalla giocata cabalistica del segno zodiacale dello Scorpione. Immediatamente sabato è stato azzeccato anche il 13-57 su Cagliari dalla ricetta della settimana Sgombri in azeo. Dai consigli della...