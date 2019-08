CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Fantastico! In terza settimana, come nella vera tradizione del gioco del Lotto, Mario ha centrato un fantastico terno con l'uscita martedì del 23-60-68 su Roma dai numeri della Luna più 11 bellissimi ambi usciti su ruota secca e 13 usciti su tutte le ruote. Al primo colpo giovedì il 15-24 proprio su Bari dai numeri buoni di Agosto accompagnato dal 19-52 su Firenze più il 10-24 anche questo su Bari la ruota consigliata all'amica Elena di Padova che aveva sognato i suoi numeri estratti al Lotto ( sogno che il barba ha realizzato in parte)....