Fantastico! Il sistema Lotto per Roma elaborato da Mario Barba che aveva già regalato tre bellissimi ambi su ruota secca, martedì ha centrato anche un favoloso terno con l'uscita proprio su Roma del 17-35-50. Mario da sempre suggerisce di giocare i numeri scelti per almeno tre settimane, come vuole l'antica tradizione popolare del gioco del Lotto, ed ancora una volta la sorte ha dato ragione a questa tradizione. Sempre martedì e sempre su ruota secca, azzeccati anche gli ambi 19-85 uscito proprio su Milano, la ruota consigliata per la giornata internazionale dell'Amicizia e ancora una volta un ambo con il 17-44 uscito proprio a Cagliari, la ruota indicata per il terno del Redentor.

Giovedì invece, immediatamente al primo colpo, è stato azzeccato l'ambo 20-64 su Genova dai numeri buoni per tutto il mese di agosto. Sono stati inoltre centrati gli ambi 39-66 giovedì su Cagliari nuovamente dalla giornata internazionale dell'Amicizia e il 15-87 su Milano dalla giocata astrologica del segno zodiacale del momento, il Leone. Infine l'undicesimo ambo (di cui 5 su ruota secca) con l'uscita sabato del 13-20 su Genova dalla giocata consigliata per tutto il 2020 con gli auguri del Barba. Complimenti a tutti i fortunatissimi vincitori!

Par Feragosto colombi e anare a rosto. Il Ferragosto è una festività che coincide il 15 con la ricorrenza dell'Assunzione della Madonna, perciò due grandi feste; una civile, una religiosa lo stesso giorno. Il termine Ferragosto deriva dal latino Feriae Augusti (riposo di Augusto), festa istituita proprio dall'imperatore Augusto per celebrare la fine dei raccolti e la fine dei lavori agricoli. Questa festa da sempre ha lo scopo di dare un momento di riposo dopo la fatica nei campi. Dall'antica Roma a oggi il Ferragosto è il momento del ricongiungimento delle famiglie, del ritorno al proprio paese di origine quando si lavora lontano. In questa giornata c'è l'obbligo di un buon pranzo con parenti e amici in allegria. Se piove el dì dell'Assunta (15) quaranta dì'l pensa ma, se piove par San Roch (16) la dura un toch.

Anche la festa della Sunta era molto sentita nel mondo contadino; è infatti da sempre un giorno di pellegrinaggi ai numerosissimi Santuari dedicati alla Madonna.

Il 15 di agosto perciò in tutta Italia si riposa e si festeggia dal mare ai monti. Con un buon Ferragosto a tutti Mario consiglia 12-34-67-78 e 15-42-51-69 con ambo e terno su Venezia, Napoli e Tutte più i terni 18-55-62 e 16-33-60 con ambo su Venezia, Roma e Tutte. Buono il terno popolare dell'Assunta 15-29-70 con ambo su Venezia, Bari e Tutte più il terno di San Rocco 8-35-69 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte. Per finire in bellezza un aneddoto storico proprio del 15 Agosto del 1819, giorno in cui si istituì il sevizio di una corriera a cavalli: Treviso-Mestre-Venezia, tariffa sette lire Venete. I giornali dell'epoca scrissero: Questa corriera è meravigliosa perchè in un solo giorno si può andare e tornare da Venezia. Pensare che oggi in un giorno si riesce andare e tornare dall'America: 20-53-77 e 17-39-44 con ambo su Venezia, Palermo e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA