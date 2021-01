E vai! Tre settimane da inizio anno e tre favolose vincite. Incredibilmente anche questa settimana Mario Barba ha centrato (dopo una quaterna secca e un terno secco) un altro fantastico terno con l'uscita sabato del 25-29-67 su Torino consigliato all'amico Dario L. di Mestre che aveva sognato di guidare una Ferrari e che aveva già vinto al primo colpo la scorsa settimana un ambo su tutte le ruote.

Per gli amici che scrivono a Mario azzeccato al primo colpo su ruota secca il bellissimo 87-88 su Venezia per Antonella di Mestre e il 32-87 martedì su Bari per Giuseppe G. di Belluno che aveva sognato una vacanza in montagna. Su ruota secca azzeccati inoltre il 17-29 giovedì su Torino, ruota delle leggende venete, lo stesso ambo è uscito sempre giovedì per la ruota di Roma. Poi la fantastica terzina 15-65-85 martedì su Palermo, la ruota di un sistema che ha prodotto tre bellissimi ambi e sempre dai sistemi anche il 6-59 martedì su Genova, ruota dell'altro sistema. Infine è uscito sabato anche il 44-72 su Palermo ancora una volta dalla leggenda di Sant'Antonio Abate Fogo de Sant'Antonio.

Complimenti a tutti i vincitori ed ancora a Mario Barba assistito alla grande dalla sua cara amica Fortuna. Se i giorni dea Merla ti vol ben pasar al caldo, poenta e porseo bisogna magnar. Da domani infatti saremo nei tre giorni più freddi dell'anno come vuole la leggenda della merla bianca candida che per sfuggire al grande freddo si riparò dentro un camino facendo diventare per sempre il suo piumaggio nero.

Martedì però Dalla Candelora, de l'inverno semo fora. In Veneto la Madonna Candelora viene anche detta Seriola e viene abbinata al letargo degli orsi. Infatti Par la Madona dela Seriola, se vien na piovesola, de l'inverno semo fora, se solesa e tira vento, ne l'inverno semo dentro, ma se l'orso dise che, sia nuvolo o seren, pa n'altri quaranta dì ghe n'aven. E anche Se nevega par la Seriola, la neve sete volte svola.

Per gli ultimi tre giorni di Gennaio si gioca 8-35-69-71 e 16-38-60-82 con ambo e terno su Venezia, Milano e Tutte più i terni 31-64-77 e 12-45-78 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Buono il terno popolare 1-3-71 con ambo su Venezia, Bari e Tutte. Smorfiato il terno del plenilunio di questa sera 19-37-64 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte. Il 28 Gennaio, come oggi, ma del 1777, il Consiglio dei Dieci per frenare la rilassatezza dei costumi e il gioco d'azzardo molto in voga in città, stabilì l'orario di chiusura dei caffè di Venezia e impose che in Piazza San Marco fossero tolte anche le sedie alla sera. Questo provvedimento stuzzicò il poeta Giorgio Baffo che scrisse: Se i morti vedesse che no se pol andar ne le boteghe, no se se pol sentàr gnanca de fora, che xe proibie tute le careghe: o che vita i diria!.

Oggi purtroppo, per altri motivi, la Piazza San Marco è comunque desolatamente vuota. Da questo aneddoto storico Mario ha ricavato 23-34-56 e 18-40-62 con ambo su Venezia, Firenze e Tutte. Infine una bella giocata dalla curiosità di un distributore di carburante a Taranto. Il distributore automatico di benzina parla ma...in dialetto. Sarebbe proprio bellissimo andare ai nostri distributori e sentire parlare In venexian: 5-59-37-66 con ambo e terno su Venezia, Napoli e Tutte.

Mario Barba

