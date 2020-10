DIAMO I NUMERI

VENEZIA Dagli ultimi numeri buoni del mese di settembre Mario barba ha azzeccato il dodicesimo favoloso terno dell'anno con l'uscita martedì del 20-53-75 su Firenze. In cinque settimane i consigli del barba hanno prodotto che cinque fantastici terni oltre a numerosissimi ambi su ruota secca e su tutte le ruote. Infatti anche martedì al primo colpo sono stati azzeccati altri due bellissimi ambi su ruota secca con l'uscita 11-74 proprio su Cagliari, la ruota consigliata con le giocate buone per tutto il mese di ottobre appena iniziato e del 33-87 proprio su Palermo la ruota delle credenze popolari legate alla notte di luna piena. Sempre su ruota secca anche l'ambo uscito sabato con il 36-90 su Venezia la ruota del sistema della settimana precedente. Infine per chiudere in bellezza anche questa settimana è stata centrata martedì la quartina 38-52-61-75 che ha formato un 4, un 3, e venti 2 consigliata nel sistema Superenalotto della settimana. Complimenti a tutti i numerosi vincitori e al nostro fortunatissimo Mario barba.

De Santa Giustina(7), tuta l'ua xe marzemina e siccome De Otobre el sol leva fiacolin, perchè sente del garbin bisogna affrettarsi a fare il vino perchè A San Simon del rovolon, chi no l'à fato no'l xe più bon. Ottobre è il tempo degli ultimi raccolti e tutto è più saporito perchè hanno incamerato tutto il sole dell'estate. Nella zona di Bassano e dei Colli Euganei è già tempo anche di raccolto di olive da olio A Santa Reparada (8) ogni pomela xe, oliata. Si raccolgono le melagrane, le castagne, le giuggiole le mele e i cachi poi si dovrà aspettare molti mesi per avere frutta della nostra regione. L'autunno porta però dei meravigliosi colori, mette la terra a riposo e l'addormenta. È il tempo della calma, è un tempo magico e propiziatorio, è il tempo delle leggende come questa sulle castagne: Tanti tanti anni fa, gli abitanti di un piccolo paese di montagna erano così poveri che non avevano nulla da mangiare. Dio ne ebbe compassione e regalò al bosco degli alberi maestosi; il castagno dal quale poter raccogliere frutti nutrienti. Il diavolo però per dispetto riuscì a far racchiudere i frutti dentro un riccio spinoso per impedirne il raccolto. Dio allora, scese dal cielo e davanti al castagno fece un segno della croce e, come d' incanto i gusci spinosi si aprirono facendo cadere le castagne. Da allora ogni anno in autunno i frutti del castagno si aprono a croce e cadono già maturi per essere mangiati. Per tutto questo periodo Mario ha ricavato le giocate 14-36-69-80 e 17-44-50-83 con ambo e terno Venezia Cagliari e Tutte più i terni 25-52-79-e 13-49-85 con 1-34-78 tutti e tre con ambo Venezia Firenze e Tutte. Questa settimana non possono mancare buone giocate smorfiate dall'evento storico del funzionamento delle paratie mobili del Mose che proteggeranno Venezia dalle Acque Grandi. Sabato 3 ottobre dopo ben 17 anni un test in alta marea ha dato esito positivo con grande sollievo di tutti i veneziani. Tanta è stata la gioia di vedere finalmente Piazza San Marco asciutta in una giornata di acqua alta prevista a oltre un metro e trenta. Sperando che tutto continui nel migliore dei modi si gioca 3( il giorno la gioia) 7 (la città di Venezia) 36( l'acqua salsa) 66 (il miracolo) con ambo e terno Venezia Milano e Tutte più i terni 8-44-53 e 20-38-65 con ambo Venezia Milano e Tutte.

