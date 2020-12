DIAMO I NUMERI

Settimana di vincite molto proficua con undici stupendi ambi tutti su ruota secca. Giovedì al primo colpo il bellissimo 30-66 uscito proprio su Firenze la ruota della ricetta della settimana Bacalà frito in salsa seguito subito sabato dall'uscita del 36-64 proprio su Napoli la ruota del curioso regalo di nozze il Buono per Separazione. Dai consigli precedenti sono stati centrati martedì il 33-51 con il 51-60 sabato proprio su Firenze la ruota del sistema e il 4-15 proprio su Roma la ruota dell'altro sistema. Sempre martedì azzeccato il 23-72 a Venezia, ruota consigliata con i numeri del segno zodiacale del momento, il Sagittario e il 3-68 sempre a Venezia ruota indicata all'amico Lino F. di Portogruaro che aveva sognato di aver comperato il quotidiano ma che portava la data e le notizie del 1968. Per gli amici lettori che scrivono a Mario barba sabato un ambo anche per Laura D. di Venezia con l'uscita del 38-87 per ruota secca. Azzeccato inoltre sabato il 7-36 proprio a Torino ruota della ricetta Torta de risi e gamberi. Infine sabato uscita la terzina 14-18-64 dal sistema Superenalotto della settimana. Complimenti a tutti. Le prime giocate buone questa settimana Mario le ha smorfiate da un aneddoto storico proprio in tema con le problematiche dei nostri giorni: Il 19 dicembre (come dopodomani) ma del 1800, si effettuava a Venezia la prima vaccinazione antivaiolosa, malattia endemica fino a quel momento. Scoperto dal medico inglese Edoardo Jenner, il vaccino contro il vaiolo stentava ad affermarsi, per paura, scetticismo, ignoranza, come spesso succede per le cose che non si conoscono. La nobildonna letterata veneziana Isabella Teotochi Albrizzi però, sottopose il suo unico figlio di soli quindici mesi al primo esperimento di vaccinazione. Nel bollettino medico di quel giorno si ritrova scritto: Fatta una leggerissima incisione, viene inserito nel braccio destro del bambino un filo vaccino preso all'istituto di Londra, fondato il 2 dicembre 1799. L'esperimento riuscì felicemente e a Venezia si dileguò immediatamente qualsiasi pregiudizio in proposito. Da allora è per quasi due secoli tutti i bambini vennero vaccinati con questa piccola incisione sul braccio facendo debellare la malattia. Anche Mario barba e tutti i suoi coetanei (ora il sistema è diverso) portano sul braccio la famosa incisione. La storia insegna! Intanto, per sdrammatizzare questo periodo giochiamo 13-40-67-85 e 5-35-59-77 con ambo e terno Venezia Genova e Tutte più i terni 10-28-46 e 2-35-68 da farsi con ambo Venezia Bari e Tutte. Oggi giovedì 17 smorfiato anche un bel terno scaramantico con 17-37-90 con ambo Venezia Napoli e Tutte. Altri due bellissimi terni il barba li ha ricavati dalla notizia dell'uva più grande del mondo. In Giappone hanno creato una qualità di uva con gli acini più grossi di un uovo di gallina. Questa nuova varietà ha un'unico difetto... va in vendita ad un corrispettivo di 250 euro il grappolo. Accontentandoci della nostra un po' più comune ma comunque ottima 15-24-69 e 32-54-76 con ambo Venezia Cagliari e Tutte.

Mario Barba

