DIAMO I NUMERI

MESTRE Splendido ambo azzeccato immediatamente giovedì con l'uscita del 12-29 proprio su Venezia, la ruota della ricetta della settimana (ricetta del Redentore) Anara co'l pien . Immediatamente sabato anche lambo 23-41 uscito su Milano per l'amico Rino T. di Pianiga che aveva sognato di partire per le vacanze ma le ruote della sua auto erano sgonfie. Sempre su ruota secca centrati altri tre ambi con l'uscita martedì del 47-65 su Venezia, il 47-69 proprio su Roma, ruota di un sistema e il 43-80 sabato proprio su Venezia, la ruota dell'altro sistema. Per gli amici che scrivono a Mario, l'ambo 16-19 su Roma anche per Luisella di Abano che aveva sognato il nonno, mentre dalle ricette ancora un ambo con l'uscita del 21-43 martedì su Roma per i fasioi in tocio.

Azzeccati inoltre giovedì il 20-60 su Bari nuovamente dalla curiosa notizia dell'arrosto cotto in un'automobile sotto il sole e il 24-60 su Torino ancora dai numeri buoni smorfiati dal Barba per tutto il mese. Infine, sabato due terzine con l'uscita del 76-80-84 e 33-49-76 dai sistemi Superenalotto precedenti. Complimenti a tutti i vincitori!

Se piove el dì de Sant'Ana, piove un mese e'na setimana e Nuvoe de Sant'Ana, se no piove ancuo, piove in setimana con De Sant'Ana le nose va in tana e par Sant'Ana va dentro l'anema nea castagna. Domenica si festeggia questa importante Santa protettrice delle partorienti. Un antico detto infatti recitava Chi nasse de Lugio, no paga comare, cioè, essendo protette dalla Santa le partorienti non avevano bisogno della levatrice a pagamento quando di nasceva in casa. Data molto significativa anche nel mondo contadino perchè le giornate iniziano leggermente ad accorciarsi e si tirano le somme dei raccolti più importanti. Da questa festa molto popolare Mario ha ricavato 5-41-59-77 con ambo su Venezia, Napoli e Tutte più il terno popolare 26-8-30 con ambo su Venezia, Bari e Tutto.

Ieri alle 10,40 il sole ha lasciato il segno zodiacale del Cancro per entrare nel segno del Leone. Se in Leon el sol va, lassa el tempo come sta. Irradiato dal pianeta Sole è segno di fuoco che dà ai nati in questo periodo un temperamento forte, ardente e generoso. Per il re della foresta e per tutto il periodo, la giocata astrologica 6-42-30-18, la giocata cabalistica 15-33-51-87 con ambo e terno su Venezia, Napoli e Tutte più i terni 19-63-74 e 14-36-80 con 13-35-57 con ambo su Venezia, Roma e Tutte.

Uno studente inglese si è risvegliato alla mattina in casa di amici dopo una mega sbronza della sera precedente. Volendo tornare a casa si è messo a cercare le sue chiavi senza riuscire a trovarle. Dopo poco ha iniziato ad avere delle forti coliche allo stomaco tanto che gli amici lo hanno portato al pronto soccorso pensando ai postumi della serata. Dopo una tac però si sono accorti che nello stomaco aveva le chiavi di casa ingerite senza ricordarlo. Sempre attuale il vecchio adagio l'alcol fa bruti schersi!. Si gioca 16-83-38 e 9-53-75 con ambo su Venezia, Firenze e Tutte.

Mario Barba

