MESTRE Incredibile! Mario Barba ha centrato anche questa settimana due favolosi terni su ruota secca più quattro ambi sempre su ruota secca con l'uscita martedì del 27-60-71 e giovedì del 5-27-38-71 che ha prodotto oltre al fantastico terno anche due bellissimi ambi proprio su Roma, la ruota del sistema precedente. Da ricordare che nelle ultime quattro settimane Mario ha centrato cinque favolosi terni su ruota secca più dodici ambi secchi e altri 17 su tutte le ruote. Un vero record! Azzeccato immediatamente giovedì al primo colpo il 67-69 proprio su Venezia la ruota indicata all'amico Guido P. di Monselice, il 39-75 martedì su Venezia, la ruota dei numeri del segno zodiacale del momento la Vergine. Usciti anche il 63-90 su Milano dagli ultimi numeri di Agosto, il 74-1 sabato su Milano dalla luna nuova assieme al 31-58 su Genova ancora una volta dalla ricetta Bomboni de Caffè. Fantastico! Complimenti ai numerosissimi vincitori ed al nostro fortunatissimo Mario barba.

Oggi un po' di saggezza popolare per il mese di settembre, un mese dedicato ai raccolti ed alle vendemmie perciò molto collegato alle previsioni metereologiche. Par Santa Regina, tuta l'ùa xe marzemina, par Santa Maria la castagna xe impinia, par Santa Eufemia scominsia ea vendemmia e par el dì de San Matio ogni fruto xe imbonio . Bella anche la profezia ritrovata in un almanacco del secolo scorso che recita Finchè sui Coli, strucando vin, Bacco fa tombole, pien de morbin. Tempo belissimo, tempo perfetto, scuasi infalibile mi ve prometo ma; Mi go par mam, sempre cardan, per prevedir, qual che aver, se pol in seguito, de sta stagion, me de catarghela, mi no so bon . Mese anche dei cacciatori Dala Madona (8) se ciapa el primo tordo. Mese di feste popolari e di tante tradizioni come quella di lunedì 14, festa dell'Esaltazione della Croce. Nelle nostre campagne il culto della Croce di Cristo era assai diffuso, tanto da aver dato origine a numerosi toponimi come Santa Croce, Campocroce, Crocetta. Era anche usanza che all'ingresso dei paesi ne troneggiasse una a protezione. Oggi quasi totalmente scomparse. Rimangono invece in alcuni tetti di ville antiche, il gallo assieme a martello, chiodi e corona di spine; la credenza voleva che il gallo scacciasse le presenze maligne e come tale veniva posto sopra ogni tetto. Per le usanze di Settembre Mario ha smorfiato 12-34-56-78 e 20-53-75-77 con ambo e terno Venezia Milano e Tutte più i terni 5-33-71 e 20-47-69 con ambo Venezia Napoli e Tutte. Buoni i terni dell'ultimo quarto di luna di oggi con 29-40-51 e 11-47-80 più 9-36-63 con ambo Venezia Firenze e Tutte. Infine una bella giocata dall'ultima invenzione giapponese: è di questi giorni la notizia che è stata collaudata con una persona a bordo, la prima Auto Volante. Si sta realizzando il sogno di non dover più far code bloccati nel traffico con la nuovissima Skydrive che si può alzare in verticale e volare a bassa quota. Diventeremo tutti degli 007? Intanto giochiamo 24-72-66-22 con ambo e terno Venezia Napoli e Tutte.

