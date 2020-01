DIAMO I NUMERI

Incredibilmente anche questa settimana sono stati azzeccati altri sei splendidi ambi su ruota secca accompagnati da altri cinque su tutte le ruote. Immediatamente giovedì al primo colpo sono stati centrati il bellissimo 5-16 uscito su Palermo, la ruota del sistema Lotto della settimana, e il 30-57 uscito proprio su Firenze la ruota della ricetta della settimana Caneoni de Bacalà. Sabato è stato invece azzeccato il 37-82 uscito proprio a Venezia la ruota consigliata da Mario per le ultime giocate di gennaio. Martedì per la seconda volta è uscito il 13-20 su Venezia, la ruota della giocata degli auguri buona per tutto il 2020, mentre sabato sempre su ruota secca sono usciti il 68-74 proprio su Torino, la ruota del sistema precedente e il 44-62 proprio su Milano la ruota indicata per i numeri buoni per tutto il mese. Sono stati inoltre azzeccati martedì il 9-62 su Cagliari e il 25-36 su Roma sempre dai numeri buoni del mese con il 45-67 a Firenze e il 6-59 su Napoli dalle tradizioni di gennaio. Infine per l'amica Giorgia P. di Belluno che aveva chiesto una buona giocata al barba, è uscito l'ambo 21-42 su Torino. Complimenti a tutti i vincitori!

O che freddo! O che gelo! Vento forte e nubi in cielo! La pozzanghera è ghiacciata, la grondaia si è gelata! Indossiamo sciarpe e cappelli, bei maglioni e gran mantelli. Paraorecchie e poi giacconi, canottiere e calzettoni! Ma sto freddo non va via: gela tutto, mamma mia! Più pungente di una sberla: sono i giorni della merla! Iolanda Restano descrive in versi proprio questi ultimi tre giorni di gennaio che la leggenda vuole siano i più freddi dell'anno. Chiamati popolarmente i Giorni della Merla si racconta che tanti tanti anni fa, i merli avessero un bellissimo piumaggio bianco candido e il mese di gennaio avesse solo 28 giorni. Una candida merla previdente fece scorta di cibo per tutto il mese per i suoi piccoli in modo da tenerli al caldo senza uscire dal nido. Gennaio però molto dispettoso, chiese a Febbraio tre giorni in prestito e fece scendere tanta neve e vento gelido. La povera merla trovandosi al freddo e senza cibo dovette muoversi e si riparò con i piccoli dentro un caldo camino. Passati i tre freddissimi giorni uscì ma, a causa della fuliggine il suo candido piumaggio era diventato tutto nero e così rimase per sempre come tutti gli altri merli dopo di lei.

Per questi tre leggendari giorni Mario ha smorfiato 3-22-44-90 e 14-32-50-68 con ambo e terno Venezia Bari Palermo e Tutte più i terni 21-42-75 e 12-39-66 con ambo Venezia Cagliari e Tutte. Restando nelle tradizioni popolari dell'inverno, tra qualche giorno si potranno vedere i primi spiragli di sole perchè Dala Candelora de l'inverno semo fora infatti domenica si festeggia la purificazione di Maria e la presentazione di Gesù al Tempio 40 giorni dopo la sua nascita. Anticamente questa era la festa delle candele e da questo Candelora. 2-24-57-79 e 2-18-29-55 con ambo Venezia Bari Cagliari e Tutte. Infine due buoni terni dalla luna crescente che, con il suo primo quarto inizia il mese di Febbraio. 17-72-83 e 16-43-52 con ambo Venezia Milano e tutte.

Mario Barba

