DIAMO I NUMERI

Incredibile settimana di vincite! Giovedì è stato centrato l'ambo 66-56 su Palermo, la ruota del sistema della settimana accompagnato dal 66 (il miracolo) 84 (il pane) uscito su Napoli dalla giocata popolare con il 56-1 uscito su Palermo dai consigli del barba per la ricorrenza del Corpus Domini più il 44-72 uscito a Milano dalla ricetta della settimana Seriese soto spirito. Dalla rubrica precedente azzeccati invece martedì il 28-50 su Cagliari, la ruota dei numeri buoni del mese di Giugno, la terzina 28-38-68 che ha dato 4 fantastici ambi più un'altra terzina 2-46-88 che ha dato altri 3 ambi tutti proprio su Torino la ruota del sistema, ancora una terzina 28-50-68 che ha dato anche questa 3 bellissimi ambi su Cagliari, il 50-68 su Cagliari nuovamente dalla giocata cabalistica del segno zodiacale dei Gemelli, il 24-46 su Firenze dalla curiosa notizia dei semafori di Mumbai che rimangono rossi se gli automobilisti suonano il clacson, il 14-80 ancora una volta dalla festa della Sensa e il 13-20 su Milano dai numeri della fortuna buoni per tutto il 2020. Per gli amici che scrivono a Mario Barba centrato martedì il 13-62 su Milano per Gina di Mestre che aveva già vinto 2 ambi e il 61-63 sabato su Milano per Dario G. di Mira che aveva sognato di andare in vacanza con la famiglia ma un poliziotto glielo ha impedito. Infine ancora un bellissimo ambo su ruota secca con l'uscita giovedì del 33-86 proprio su Bari la ruota della ricetta precedente Zabaion Venexian. Complimenti ai numerosissimi vincitori!

Se piove el dì de San Zuane, le suche sbuse e le nosele vane, e Co piove el dì de San Zuane, se suga le fontane, se piove par San Piero, piove poenta nel caldiero e anche Se piove par San Zuan, piove tuto l'an. Mercoledì infatti ricorre San Giovanni, uno dei Santi più popolari. Tante le leggende e i riti legati alla notte precedente la sua ricorrenza; ancora in uso in molti paesi accendere nella notte fuochi per mettere in fuga spiriti maligni, streghe e demoni vaganti. In Veneto era usanza nella notte di San Giovanni accendere fuochi anche a tutti gli incroci delle strade di campagna. Si usa ancora raccogliere le noci fresche per farne il liquore e tutte le erbe aromatiche come Iperico, Artemisia, Ruta, Lavanda... che diventano miracolose se bagnate dalla rugiada di questa notte magica. Al sorgere del sole del 24, le ragazze che vedranno dentro al suo cerchio luminoso la testa di San Giovanni, si sposeranno entro l'anno. Ea notte de San Giovanni, niente inganni un rito propiziatorio infatti è quello di mettere prima di andare a dormire sul davanzale di una finestra, una ciotola piena d'acqua con dentro un albume d'uovo. Dai riti di San Giovanni il terno popolare 6-24-70 con 36-57-79 e30-75-84 con ambo Venezia Genova e Tutte. Domani notte il sole lascia il segno dei Gemelli per entrare in quello del Cancro per il solstizio d'estate. Tutti i numeri buoni per tutto il periodo: le giocate astrologiche 14-25-56-78 e 9-45-33-21 la giocata cabalistica 5-38-60-82 con ambo e terno Venezia Bari e Tutte più i terni 24-46-79 e 29-55-73 con 2-38-65 tutti con ambo Venezia Milano e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA