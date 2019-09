CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

DIAMO I NUMERIBingo! Mario Barba ha centrato anche questa settimana un fantastico terno secco per la ruota con l'uscita sabato del 19-30-90 proprio su Roma la ruota di un sistema precedente. Dallo stesso sistema è stato azzeccato giovedì anche l'ambo 63-90 sempre per la ruota indicata. Un altro bellissimo ambo su ruota secca è stato azzeccato con l'uscita del 16-33 martedì, su Venezia la ruota consigliata per i fidanzati burloni che avevano sostituito le foto delle cornici esposte all'Ikea con le proprie. Immediatamente giovedì al primo...