DIAMO I NUMERI

Anche questa settimana sono stati azzeccati con i consigli del barba sei splendidi ambi su ruota secca più altrettanti su tutte le ruote. È stato centrato sabato il 18-40 proprio su Torino la ruota indicata per la fiera di San Luca di Treviso, al primo colpo invece giovedì è uscito il 18-26 su Firenze dalla curiosità della Osteria a Tempo dove si paga in base al tempo di sosta e non in base a quanto si consuma. Dai consigli della settimana precedente, tre bellissimi ambi con l'uscita del 27-59 martedì e del 4-76 sabato proprio su Palermo la ruota del sistema Lotto con il 21-33 uscito giovedì proprio per la ruota Nazionale ruota dell'altro sistema. Sempre su ruota secca anche il 7 (Venezia) 36 (L'acqua salsa) uscito giovedì proprio su Milano la ruota consigliata più il 20-38 martedì su Torino tutti e due dalle giocate smorfiate per il miracolo del funzionamento del Mose. Dalla ricetta della Anara Selvadega azzeccato giovedì il bellissimo 5-41 uscito per Cagliari, ruota indicata più l'ambo 23-59 uscito martedì su Palermo. Per l'amico Giorgio di Rovigo che aveva sognato di essere tornato ragazzo e si era trovato in tasca una pistola, è l'ambo 68-71 giovedì su Torino mentre, per l' amica Giuditta di PortoViro che aveva sognato il papà, è uscito giovedì il 18-39 su Firenze. Infine dai sistemi Superenalotto è uscita martedì la terzina 56-58-60 e sabato la quartina 24-28-34-87.

Permaloso quanto basta, siamo tutti di una pasta! Lo Scorpione è autoritario, non avermi d'avversario! In amore un po' geloso, se mi rode son furioso! Non mi sento mica Dio, ma però... comando io! Questa notte all'una il sole lascia la costellazione della Bilancia per entrare nel segno zodiacale dello Scorpione. Per tutto il periodo di questo grande segno, Mario ha smorfiato: le giocate astrologiche 5-41-29-17 e 10-28-37-73 la giocata cabalistica 28- 66-72 90 con ambo e terno Venezia Bari Napoli più i terni 11-14-36 e 20-53-75 più 22-37-70 con ambo Venezia Palermo e Tutte. Buoni numeri Mario li ha smorfiati anche da una notizia veramente particolare: Un inquilino di una bella casa presa in affitto a Kansas City in Missouri in poco tempo l'ha trasformata in uno zoo con serpenti tarantole scimmie e tanti altri animali di cui il proprietario non era a conoscenza. Alla scadenza del contratto il signor Sean Casey ha pensato bene di abbandonare tutti i suoi amici nella casa. Il proprietario disperato ha dovuto far intervenire degli specialisti. Quello che però non immaginava era che nella vasca da bagno si trovasse anche un grosso alligatore lungo due metri. L'accusato si è giustificato dicendo che era solo un cucciolone domestico molto affettuoso. Attenzione agli inquilini originali! 14-51-69 e 9- 42-86 con ambo Venezia Roma e Tutte.

Mario Barba

© RIPRODUZIONE RISERVATA

