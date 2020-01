Continuano i fantastici ambi azzeccati su ruota secca! Anche questa settimana ne sono stati centrati quattro con l'uscita martedì del 25-58 su Venezia, la ruota consigliata nel sistema precedente. Sempre dai sistemi, martedì è uscito anche il 25-35 su Firenze, la ruota dell'altro sistema. Ancora per ruota secca giovedì è uscito il bellissimo 45-90 su Venezia, la ruota dei numeri buoni per tutto il mese di gennaio. L'ultimo ambo su ruota secca è il favoloso 20-43 uscito sabato su Venezia dalla giocata degli auguri buona per tutto il 2020. Al primo colpo immediatamente giovedì è uscito il 30-48 su Genova dall'aneddoto storico accompagnato dall'uscita del 16-52 su Firenze dai numeri della mucca in fuga. Subito sabato un ambo anche per l'amica Gioia F. di Venezia che aveva sognato la mamma con l'uscita del 4-34 su Palermo e, sempre per gli amici che scrivono, è uscito sabato il 3-14 su Palermo per Elena M. che aveva sognato un vecchio amico che non vedeva da 40 anni e che aveva già vinto un ambo la scorsa settimana. Sono stati inoltre azzeccati il 35-88 martedì su Firenze nuovamente dalla giocata cabalistica del Capricorno, il 15-22 giovedì su Milano ancora dai numeri di gennaio e il 22-77 sabato su Napoli dai numeri dell'eclissi di luna della scorsa settimana. Infine tre buoni ambi anche dalle ricette del Barba con l'uscita martedì del 11-25 su Firenze, 15-25 su Milano ancora dalla Crema Rosada e 11-69 su Roma dalla Torta de patate e museto Complimenti a tutti!

Due giorni fa si sono festeggiati i due Santi che con le loro date segnano il clou dell'inverno: San Sebastiano e Santa Agnese. Anticamente tutto girava con i punti fermi delle date e in funzione delle vecchie sentenze. Soprattutto i contadini si comportavano di conseguenza. San Sebastian co la viola in man e anche A San Sebastian ea neve casca pian pian. Il giorno dopo però: Par Santa Agnese el fredo core su par le siese, (siepi) se le siese no le xe fate, el core su par le culate. La sapienza dei vecchi contadini li faceva essere sempre un po' scettici per poi non rimanere delusi se le cose andavano diversamente, questa era una filosofia normale nella società antica. Per l'ultimo periodo di gennaio si gioca 7-29-51-73 e 10-37-64-82 con ambo su Venezia, Roma e Tutte più i terni 15-48-81 e 31-64-77 con ambo su Venezia, Genova e Tutte. Lunedì scorso il sole ha lasciato il Capricorno per entrare nel segno zodiacale dell'Acquario irradiato dal pianeta dominante Urano: Mario ha smorfiato la giocata astrologica 3-39-15-27, la giocata cabalistica 22-70-88-60 con ambo e terno su Venezia, Palermo e Tutte più i terni 24-35-68 e 25-52-79 con ambo su Venezia, Torino e Tutte. Infine non possono mancare due buonissimi terni dalla luna nuova di domani: 38-30-45 e 26-53-80 con ambo su Venezia, Genova e Tutte. Infine una bella giocata Mario l'ha ricavata proprio dalla Festa dei Mario che domenica 19 si è svolta come sempre a Vittorio Veneto. 63 anni che questa conviviale si ripete sempre con lo stesso entusiasmo: dopo la Santa Messa all'Altare di San Mario pranzo a CastelBrando dove lo scopo finale è comunque la solidarietà a favore di chi è meno fortunato. Il ricavato è stato donato a Padre Marius che opera nel poverissimo stato del Benin. Con l' augurio di rivedersi anche il prossimo anno e molti altri a venire Mario Barba ha smorfiato 19-58-38-1 con ambo e terno su Venezia, Milano e Tutte.

Mario Barba

