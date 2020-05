Cari amici, ci siamo lasciati con l'ultima rubrica del 19 di marzo, ma fortunatamente dopo 47 giorni di silenzio ci ritroviamo con le nostre quattro chiacchiere fatte di tradizioni, aneddoti, curiosità, usanze popolari e un po' di numeri smorfiati come nella migliore tradizione di questo antico e fantastico gioco del Lotto.

Per chi non lo sapesse, questo gioco fatto di sogni e alea, il più antico fra quelli attualmente in voga, è iniziato con la prima estrazione pubblica a Venezia il 5 aprile del 1734, ben 286 anni fa. In quel lontanissimo aprile i numeri estratti furono 44-30-77-66-19 e pagò vincite per 4371 ducati. Per quasi un secolo le estrazioni avvenivano in pompa magna sotto il Campanile di San Marco. Parte dei guadagni venivano usati in opere di beneficenza, come l'istituzione di doti in favore di ragazze povere. Per gestire le puntate furono aperte le Pregatorie, le attuali ricevitorie. Per lungo tempo i frati furono ritenuti esperti consiglieri dei numeri, tanto che esiste tutta una letteratura in merito. Nel 1817 fu inaugurato il sistema dell'estrazione settimanale al sabato. Unificati i Regni d'Italia, il Lotto pubblico fu tenuto a titolo provvisorio, soltanto la legge 973 del 5 giugno 1939 elevò il gioco del Lotto come cespite d'entrata dello Stato, allo stesso rango degli altri tributi statali.

Il gioco del Lotto (ritorneremo ancora sull'argomento) non ha nulla a che vedere con tutti gli altri giochi: si basa infatti sulla numerologia, sull'interpretazione dei sogni, su una quantità infinita di tradizioni popolari. Concludendo questa piccola carrellata di storia, ricordiamo a tutti gli affezionati lettori che incredibilmente proprio dalle ultime tre estrazioni del mese di marzo, con i consigli di Mario Barba, si sono verificate tantissime vincite eccezionali.

Riportiamo oggi l'elenco solo delle più importanti cioè quelle su ruota secca. Dal sistema su Napoli azzeccata addirittura una favolosa cinquina con l'uscita del 9-25-43-52-79 che ha regalato 2 terni e 5 ambi, dal sistema di Firenze azzeccata la terzina 61-83-87 e dal sistema su Ruota Nazionale altra stupenda terzina con il 37-47-87. In quell'incredibile settimana centrati anche: un fantastico terno con l'uscita del 14-41-86 proprio su Roma la ruota indicata da Mario con la ricetta dei Pomi Fritti, l'ambo 3-75 proprio su Napoli per l'amica Giorgia T. di Mestre che aveva sognato di guardare la pioggia e l'ambo sempre su ruota secca 2-52 proprio su Bari per l'amica Silvia di Dolo che aveva sognato di andare a sciare. Complimenti a tutti i vincitori!

Per tutto il mese di maggio appena iniziato il Barba ha smorfiato le giocate 13- 24-46-68 e 3-30-39-66 con ambo e terno per Venezia Torino e Tutte più i terni 22-37-59 e 12-48-75 con ambo Venezia Cagliari e Tutte.

Con gli auguri più affettuosi a tutte le mamme del mondo che si festeggiano domenica, i terni 15-42-51 e 10-55-82 con ambo Venezia Firenze e Tutte più il terno popolare 52-3-8 con ambo Venezia Bari e Tutte. Infine, per la fortunata Luna piena di questa notte, 22-44-77 con ambo Venezia Palermo e Tutte.

Mario Barba

