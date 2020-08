Bingo! Terzo terno su ruota secca.

Incredibilmente per la terza settimana consecutiva Mario Barba ha centrato un altro terno con l'uscita sabato del 25-65-74 proprio su Bari, la ruota di un sistema accompagnato anche da tre favolosi ambi azzeccati sempre su ruota secca.

Sono infatti usciti il 59-68 immediatamente giovedì al primo colpo proprio su Napoli, la ruota del sistema della settimana, il 38-68 sempre giovedì proprio su ruota Nazionale del sistema precedente e il 15-22 martedì proprio su Venezia ancora dall'aneddoto storico di Palazzo Ducale.

Azzeccati inoltre martedì il 39-89 su Bari per l'amica Gisella P. di Portogruaro che aveva sognato la mamma da giovane, il 15-70 su Roma ancora dal Ferragosto, il 16-70 su Cagliari nuovamente dalla giornata dell'amicizia.

Infine il 29-79 immediatamente giovedì al primo colpo su Cagliari per l'amica Giada F. di Padova che aveva chiesto numeri buoni.

Complimenti ai numerosissimi vincitori ed al nostro fortunatissimo Mario Barba. Un periodo davvero magico.

Le prime giocate buone oggi Mario le ha smorfiate per il nuovo segno zodiacale, perchè sabato il sole ha lasciato il segno del Leone per entrare in quello della Vergine irradiato dal pianeta dominante Mercurio Dio, del sapere.

Esso conferisce un temperamento intelligente, ottimista, riflessivo e fiducioso. I nati nel periodo sono inoltre di norma saggi e colti grazie al loro amore per lo studio e per la loro straordinaria memoria.

Segno di Terra, possono anche essere un po' malinconici riservati e critici. La Vergine è simbolo di castità ed è rappresentata da Cerere, antica Dea Latina delle Messi.

I nati sotto il segno zodiacale della Vergine vanno molto d'accordo con i nati sotto il segno dello Scorpione, del Leone e del Capricorno perchè hanno alla base una reciproca ammirazione ed intese intellettuali.

Sono invece incompatibili con Ariete, Toro, Bilancia e Pesci perchè Marte di Ariete non tollera la critica e per lo stesso motivo il testardo Toro non accetta i suoi rimproveri, la Bilancia poi non sopporta la meticolosità dei dettagli mentre i Pesci hanno una posizione talmente opposta e distante da creare contrasti inevitabili.

Per tutto il periodo di questo segno che mette fine all'estate si va con la giocata astrologica 8-44-32-20, le giocate cabalistiche 12-39-66-84 e 4-22-26-40 con ambo e terno su Venezia, Torino e Tutte più i terni 23-39-75 e 15-48-79 con ambo su Venezia, Bari e Tutte.

Due buoni terni anche per gli ultimi giorni di agosto con 20-64-73 e 36-63-90 da farsi con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Per finire, un bel terno anche dall'originale forma di pubblicità che il presidente della Muenster Miling, un'azienda di cibi per animali, ha messo in atto per dimostrare la bontà dei loro prodotti.

Il sig. Felderhoff infatti ha mangiato per un intero mese solo.... cibo per cani. Ha però confessato...É stata molto dura ma sono sopravvissuto!.

Si gioca 14-23-32 con ambo su Venezia, Genova e Tutte.

Mario Barba

