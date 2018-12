CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

Bingo! Mario Barba chiude questo fortunatissimo anno azzeccando nientemeno che due fantastici terni di cui uno su ruota secca! Sono infatti usciti il favoloso 18-34-63 martedì proprio su Venezia, la ruota della storia del gioco del Lotto accompagnato dal bellissimo 6-17-42 sabato su Genova per l'amica Elisabetta di Rovigo che aveva chiesto numeri buoni. I due terni sono usciti in seconda e terza settimana e questo conferma l'antica regola del Lotto dove la scaramanzia impone di giocare almeno per le 3 fatidiche settimane. Centrati anche...